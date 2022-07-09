Marmaris Belediyesi, Çetibeli'nde Çöp Poşeti Dağıttı - Son Dakika
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Marmaris Belediyesi, Çetibeli'nde Çöp Poşeti Dağıttı

09.07.2022 13:59
Marmaris Belediyesi, Çetibeli'nde Çöp Poşeti Dağıttı

Marmaris’te bayram yoğunluğu başladı. Marmaris Belediyesi, Çetibeli’nde tatilcilere içinde çöp poşeti bulunan torbalardan dağıttı.

Marmaris'te bayram yoğunluğu başladı. Marmaris Belediyesi, Çetibeli'nde tatilcilere içinde çöp poşeti bulunan torbalardan dağıttı.

Marmaris Belediyesi de çevreye karşı duyarlılık oluşturmak için Çetibeli'nde tatilcilere içinde çöp poşeti bulunan torbalardan dağıttı. Kontrol noktasını ziyaret eden Marmaris Belediye Başkanı Mehmet Oktay da tatilcilerden doğaya karşı duyarlı olunmasını rica etti. 9 günlük bayram tatili için gelen tatilcileri ilçeye giriş noktası olan Çetibeli'nde karşılayan belediye ekipleri, doğaya karşı farkındalık oluşturmak için tatilcilere içinde çöp poşeti ve şeker bulunan torbalardan dağıttı. Çetibeli Kontrol Noktası'nda içinde çöp poşeti, dezenfektan, ıslak mendil, şeker ve Belediye Başkanı Mehmet Oktay'ın mesajının yer aldığı torbalardan dağıtan ekip tatilcilerden de yoğun ilgi gördü. Ekipler 1000 adet torba dağıtımı gerçekleştirdi.

"DOĞAYA SAHİP ÇIKALIM"

Kontrol noktasını ziyaret eden Marmaris Belediye Başkanı Mehmet Oktay, "Hep beraber ağız tadıyla bir bayram geçirmek için sizlerden çevremize karşı daha dikkatli ve duyarlı olmanızı rica ediyorum. Doğaya sahip çıkalım, Marmaris'in keyfini ağız tadıyla çıkaralım" dedi. Oktay, Kontrol noktasında görev yapan jandarma ve polis ekiplerini de ziyaret ederek kolaylıklar diledi.

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Kaynak: ANKA

Yerel, Son Dakika

Son Dakika Yerel Marmaris Belediyesi, Çetibeli'nde Çöp Poşeti Dağıttı - Son Dakika

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