Marmaris Belediyesi, mülkiyetindeki taşınmazları satışa çıkarma izni aldı - Son Dakika
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Marmaris Belediyesi, mülkiyetindeki taşınmazları satışa çıkarma izni aldı

Marmaris Belediyesi, mülkiyetindeki taşınmazları satışa çıkarma izni aldı

Marmaris Belediye Meclisi'nin Temmuz Ayı 6. Olağan Toplantısı'nda, 'belediye mülkiyetinde bulunan taşınmazların satışı konusunda izin verilmesi' maddesi kabul edildi. Belediye Başkanı Acar Ünlü, ekonomik darboğazın belediyeleri de olumsuz etkilediğini belirtti.

04.07.2024 15:06  Güncelleme: 15:08
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Marmaris Belediye Meclisi'nin Temmuz Ayı 6. Olağan Toplantısı'nda, 'belediye mülkiyetinde bulunan taşınmazların satışı konusunda izin verilmesi' maddesi kabul edildi. Konuya ilişkin açıklama yapan Marmaris Belediye Başkanı Acar Ünlü, ekonomik darboğazın belediyeleri de olumsuz etkilediğini belirtti.

Marmaris Belediye Başkanı Acar Ünlü yaptığı açıklamada şu ifadelere yer verdi;

"Ülkemizde herkesin birebir yaşadığı ekonomik darboğaz bildiğiniz üzere toplumun her kesimini olumsuz bir şekilde etkilemektedir. Kamu kurumları olarak belediyeler de bu darboğazdan ve ekonomik sıkıntılardan ne yazık ki nasibini almaktadır. Marmaris Belediyesi olarak geçmiş dönemden devraldığımız borcu ödeyebilmek için göreve geldiğimiz gün itibariyle 3 aydan bu yana yoğun bir gayret içerisindeyiz. Belediye olarak sorunun çözümüne yönelik tüm yöntemleri düşünüyor; belediyeye ek kaynak oluşturmak için arayışımızı sürdürüyoruz. Ancak borcun çok yüksek olması, ekonomik sıkıntı içinde olan vatandaşların belediyeye yapması gereken vergi ve benzeri ödemelerini yapamaması ve daha önce belediyeye kaynak sağlayan yerlerin Marmaris Mal Müdürlüğü tarafından sözleşmelerinin yenilenmemesi gibi nedenler elimizi kolumuzu bağlamaktadır. Bu olumsuz ekonomik tablonun yanında işin bir de hakikat boyutu var. Belediye'nin Marmaris'e daha iyi bir hizmet sunabilmesi için öncelikle kendisinin ayakta durabilmesi gerekmektedir. Bunun için de Marmaris için gece gündüz demeden emek harcayan personelin evine ekmek götürmesi, belediyemizin hacizlerle karşı karşıya gelmemesi elzemdir. Bunun yanında iş yaptığımız ve borçlu olduğumuz esnaf kardeşlerimizin de rahat nefes alabilmesi için tez zamanda bir kaynak bulunmalıdır. Biz sürece müdahale etmediğimiz taktirde belediyenin malları haciz yoluyla çok daha düşük fiyatlara satılacak. Burada iki yöntem var; ya mal satan yönetim olmayız diyerek süreci akışına bırakıp kenarda durup izleyeceğiz ya da Marmaris halkı adına konuya müdahil olup yaşanacak zararı minimize edeceğiz. Biz bu işin akışına bırakılmaması gerektiğini düşünüyoruz. Firmaların haciz yaparak 3 – 5 kuruşa satacağı mallarımızı irademizi koyarak değerinde satış yaptırabilir; böylece hem malımızın değerini korumuş hem de o haciz masraflarının altına girmeyerek belediyeye yük getirmemiş oluruz. Bu kapsamda belediyemizin dolayısıyla Marmaris'imizin mağduriyet yaşamaması için aldığımız mevcut önlemlerin yanında; ileri ki aşamalarda yapılabilecek eylem planlarının analizi için Temmuz ayı meclis toplantımızda; mülkiyeti belediyemize ait olan bazı taşınmazların satışı ile ilgili belediye meclisimizden izin aldık. Umarız ki bunlara gerek kalmaz. Ama buradaki öncelikli amaç elimizdeki yerlerin işin uzmanları tarafından fizibilitesinin yaptırılması ve herhangi bir olumsuz durum karşısında hazırlığımızın olması. Burada bir art niyet yok, aksine belediyeyi zarara uğratmamak için verilen bir çaba var. Çünkü içinde bulunduğumuz durum bizleri ivedilikle bir yanda da farklı önlemleri düşünmeye sevk etmektedir. Her konu siyasete malzeme yapılabilir ama Marmaris'in menfaatleri göz önüne alındığında bunun siyaset üstü bir nokta olduğuna inanıyoruz. Geçmişin hatalarının ve yanlışlarının farkında olan bizler, bu konuda son derece hassas ve dikkatli olacak; hataya mahal vermeyeceğiz. Bundan emin olabilirsiniz. Sizden aldığımız yetkiyi yanlış yerde kullanmayacağız. Her şey sizlerin bilgisi dahilinde, adil, açık ve şeffaf olacak. Şunu unutmayın ki; attığımız her adımı Marmaris'in geleceği için atacağız. Bizleri anlayışla karşılayacağınıza inanıyor, hepinize aydınlık dolu günler diliyorum." - MUĞLA

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Marmaris Belediyesi, mülkiyetindeki taşınmazları satışa çıkarma izni aldı - Son Dakika

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