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Marmaris Belediyesi, spora yatırım yapmaya devam ediyor - Son Dakika
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Marmaris Belediyesi, spora yatırım yapmaya devam ediyor

Marmaris Belediyesi, atıl haldeki Gölenye Stadı ve Kapalı Spor Salonu'nu yenileyerek spora yatırım yapmaya devam ediyor. Başkan Mehmet Oktay, geleceğin sporcuları için tesisleşmeye önem verdiklerini belirterek, spora ve gençlere yatırım yapmaya devam edeceklerini söyledi. Yenilenen tesisler, Marmaris'in spor faaliyetlerine ev sahipliği yapacak ve ünlü sporcuları ağırlayacak.

Marmaris Belediyesi, spora yatırım yapmaya devam ediyor
03.01.2024 - 12:17,
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Marmaris Belediyesi, spora yatırım yapmaya devam ediyor. Bu kapsamda atıl haldeki Gölenye Stadı, Kapalı Spor Salonu'nu baştan aşağı yenilendi, Erkan Işıksal Tesisleri de modern hale getirildi. Başkan Mehmet Oktay, "Geleceğimiz için spora yatırım yapmaktan vazgeçmeyeceğiz" dedi.

Göreve geldiği ilk andan itibaren tesisleşmenin önemine dikkat çekerek çalışmalarını bu yönde yürüten Marmaris Belediye Başkanı Mehmet Oktay, 5 yıllık süreçte ilçeye iki önemli spor merkezi kazandırdı. Atıl haldeki kapalı spor salonu ve Gölenye Stadı'nı göreve gelir gelmez yenileyen Oktay, "Geleceğimize, Marmaris'imize ve Türk sporuna mükemmel tesisler kazandırdık. Spora ve gençlerimize yatırım yapmaya, onların başarılarıyla gurur duymaya devam edeceğiz" dedi.

KADERİNE TERK EDİLMİŞTİ

Marmaris Belediye Başkanı Mehmet Oktay'ın başkan seçilmesiyle ilk olarak Sarıana Mahallesi'nde Amiral Orhan Aydın Kapalı Spor Salonu bahçesinde kaderine terk edilen atıl durumdaki ek salonda çalışma yapıldı. A'dan Z'ye tüm detayların düşünüldüğü alanda sıfırdan bir salon inşa edildi. Basketbol ve voleybol gibi birçok branşa hizmet veren salonda 130 kişilik seyirci tribünü yapıldı.

2019 yılının sonlarına doğru başlanan ve çok hızlı tamamlanan çalışma neticesinde salon 2020 Mart ayında faaliyete hazır hale geldi. Salon ayrıca Marmaris'in yaşadığı yangınlar ve Kahramanmaraş depremleri için vatandaşların gönderdiği yardım malzemelerinin toplanması ve tasnifinde de kullanıldı.

GÖLENYE STADI YEPYENİ OLDU

Marmaris Belediye Başkanı Mehmet Oktay'ın göreve geldiği çalışmalardan biri de yine atıl halde olan Gölenye Stadı'nın aktif hale getirilmesi oldu. Park ve Bahçeler Müdürlüğü tarafından başlatılan çalışmalarda ilk olarak sahanın altyapısı iyileştirildi. Kış aylarında sorun yaşanmaması için drenaj hattı yenilenen sahanın zeminine daha sonra çim serimi yapıldı. Tribünlerinden soyunma odalarına, çevre düzenlemesinden ışıklandırmasına kadar tüm eksikleri giderilen saha, 2020 yılından itibaren sportif çalışmalara ev sahipliği yapmaya başladı.

ÜNLÜLERE EV SAHİPLİĞİ YAPTI

Pascal Nouma, İbrahim Yattara, Ali Eren Beşerler gibi tanınmış isimlerin de katıldığı Elit Master Lig Marmaris Master Cup ve Marmaris Master Cup turnuvalarının yapıldığı saha geçtiğimiz sene de ünlü güreşçilerin katıldığı Marmaris Yağlı Güreşleri'ne ev sahipliği yaptı.

SPOR TESİSLERİ MODERN HALE GETİRİLDİ

Belediye ayrıca Erkan Işıksal Spor Tesisleri de modern hale getirildi. Sporcular için soyunma alanları, izleyiciler için de bekleme alanı ve kafeterya yapıldı. Ayrıca halı sahanın da zemini değiştirilerek modernleştirildi. Tesis futbol altyapı çalışmalarının gerçekleştirildiği yer haline geldi.

"SPORA YATIRIM YAPMAYA DEVAM EDECEĞİZ"

Göreve gelmeden önce çocukların ve gençlerin spor yapabilmeleri için tesisler kuracaklarının sözünü verdiğini söyleyen Marmaris Belediye Başkanı Mehmet Oktay, "Çok kısa sürede ilçemizde atıl vaziyette olan iki sahamızı aktif hale getirdik. Yine kırsal mahallelerimizde spor tesisleriyle ilgili yatırımlarımız oldu. Amacımız ilçemizde yaşayan başta çocuklar ve gençler olmak üzere herkesin spor yapmasını sağlamaktı. Spora ve gençlerimize yatırım yapmaya, onların başarılarıyla gurur duymaya devam edeceğiz" dedi.

Kaynak: ANKA
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