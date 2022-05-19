Marmaris'e 19 Mayıs Hediyesi - Son Dakika
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Marmaris'e 19 Mayıs Hediyesi

19.05.2022 17:54
Marmaris'e 19 Mayıs Hediyesi

Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk'ün bağımsızlık meşalesini yaktığı 19 Mayıs’ın yıl dönümünde Marmaris, çok anlamlı bir açılışa ev sahipliği yaptı. Atatürk’ün 25 bin küçük taştan oluşan mozaik anıtı törenle açıldı.

Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk'ün bağımsızlık meşalesini yaktığı 19 Mayıs'ın yıl dönümünde Marmaris, çok anlamlı bir açılışa ev sahipliği yaptı. Atatürk'ün 25 bin küçük taştan oluşan mozaik anıtı törenle açıldı.

Marmaris Belediyesi İçmeler Atatürk Bilim ve Eğitim Parkı, 19 Mayıs Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı kutlamaları kapsamında anlamlı bir etkinliğe ev sahipliği yaptı. Marmaris Belediyesi ve Atatürkçü Düşünce Derneği (ADD) Marmaris Şubesi'nin iş birliğiyle mozaik sanatçısı Hülya Kılıç'ın koordinatörlüğünde halkın katılımıyla 25 bin küçük taştan yapılan Atatürk mozaiğinin açılışı gerçekleştirildi.

BİLİM PARKI'NIN GİRİŞİNDE

19 Mayıs Gençlik Meydanı'nda 5 gün boyunca vatandaşların küçük taşlar koyarak yapımına katkı sunduğu anıt önceki gün İçmeler Atatürk Bilim ve Eğitim Parkı girişine konuşlandırıldı. Yola bakan cepheye konuşlandırılan mozaik anıtın açılışına, Marmaris Belediyesi Başkanvekili Hasan Yaylalı, ADD Marmaris Şube Başkanı Dilay Uçar, CHP Marmaris İlçe Başkanı Zekican Balcı, İYİ Parti Marmaris İlçe Başkanı Ali Toksoy ve çok sayıda vatandaş katıldı.

HALKIN KENDİNE ARMAĞANI

Saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından bir konuşma yapan ADD Şube Başkanı Dilay Uçar, fikrin kendilerini çok heyecanlandırdığını belirterek, Marmaris Belediye Başkanı Mehmet Oktay'dan çok büyük destek gördüklerini söyledi. Halkın günlerce süren yapım aşamasına büyük bir coşkuyla katıldığını söyleyen Uçar, "19 Mayıs Gençlik Meydanı'nda seyyar bir atölye kurduk. 5 gün boyunca durmaksızın çalıştık. Halkımız da bize destek verdi. İlmek ilmek örüldü. Bu Marmaris halkının kendi kendine bırakacağı bir anıttır" dedi.

Marmaris Belediyesi Başkanvekili Hasan Yaylalı ise Marmaris için unutulmaz bir gün olduğunu söyledi. 'Küçük bir taş da sen koy' sloganıyla başlayan çalışmanın sonucunun çok mükemmel olduğunu söyleyen Yaylalı, "Bu eserde emeği geçen sanatçımıza, sponsorlara, ADD yöneticilerimize ve tüm halkımıza teşekkür ediyoruz" diye konuştu.

Konuşmaların ardından anıtın açılışı gerçekleştirilerek üzerindeki kırmızı bez kaldırıldı. 300 kilogram ağırlığında yaklaşık 25 bin adet mozaik taştan oluşan anıtın yapımı 20 gün sürdü. 5 günlük kısmında Marmaris halkı da yapıma katıldı.

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Kaynak: ANKA

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Son Dakika Yerel Marmaris'e 19 Mayıs Hediyesi - Son Dakika


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