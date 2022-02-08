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Marmaris, EMİTT'e çıkarma yaptı - Son Dakika

Marmaris, EMİTT'e çıkarma yaptı

08.02.2022 11:37
Marmaris, EMİTT'e çıkarma yaptı

Marmaris, 25. kez kapılarını açacak olan Doğu Akdeniz Uluslararası Turizm ve Seyahat Fuarı EMITT'e adeta çıkarma yaptı.

Marmaris, 25. kez kapılarını açacak olan Doğu Akdeniz Uluslararası Turizm ve Seyahat Fuarı EMITT'e adeta çıkarma yaptı. Marmaris Belediyesi, Ticaret Odası, GETOB ve diğer katılımcılar Marmaris'i anlatmak için hazır.

Dünyanın en büyük beş turizm fuarından biri olan Doğu Akdeniz Uluslararası Turizm ve Seyahat Fuarı EMITT, 25. kez kapılarını açıyor. 9 - 12 Şubat tarihlerinde İstanbul TÜYAP Fuar ve Kongre Merkezi'nde düzenlenen fuarda Marmaris de geniş bir katılımla yer alıyor.

Salon 3/ B-251 numaralı alanda kurulan Marmaris standında Marmaris Belediyesi, Marmaris Ticaret Odası, GETOB ile birlikte otellerin ve seyahat acenteleri yer alırken fuara Marmaris'ten çok sayıda isim katılıyor. Marmaris Belediye Başkanı Mehmet Oktay, Başkan Yardımcıları İhsan Öztürk, Burak Demirtaş, Meclis Üyeleri Hasan Yaylalı, Ali Kırlı, Marmaris Belediyesi'ni temsilen fuarda yer yer alıyor. Marmaris Ticaret Odası Başkanı Mutlu Ayhan da tüm meclis üyeleriyle birlikte fuara katılım sağlıyor.

'Sen hep güzelsin Marmaris' temasıyla fuarda yer aldıklarını söyleyen Marmaris Belediye Başkanı Mehmet Oktay, "Geçtiğimiz yaz büyük bir felaket yaşadık. Ancak Marmaris eşsiz koyları, berrak suları, muhteşem doğasıyla 'dünyanın incisi' olmaya devam ediyor. Biz de bunu anlatmak için fuardayız. Fuarda yer alacak tüm katılımcıları ve davetlileri Marmaris standına bekliyoruz" dedi. - MUĞLA

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Marmaris Belediyesi, Doğu Akdeniz, Marmaris, Turizm, Yerel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Yerel Marmaris, EMİTT'e çıkarma yaptı - Son Dakika


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