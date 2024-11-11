Marmaris\'te 11 Bin Fidan Toprakla Buluşturuldu

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Muğla'nın Marmaris ilçesinde 11 bin fidan toprakla buluştu.

Büyük orman yangınlarından en çok etkilenen Marmaris'te Bördübet Akmusluk mevkiinde çıkan yangında zarar gören iki hektarlık alanın yeniden ağaçlandırma çalışması 11 Kasım Milli ağaçlandırma gününde de devam etti. Bu alana çeşitli türlerden oluşan 11 bin fidanları dikildi. Etkinlikte yüzlerce öğrenci ve gönüllü, temizlenmiş alanda fidanları toprakla buluşturdu. Kamu kurum ve kuruluşları, sivil toplum kuruluşları ve gönüllüler, fidan dikme seferberliğine katılarak büyük bir dayanışma örneği sergiledi.

Marmaris İlçe Orman Müdürlüğü ekiplerinin yangına hassas bölgelerde yaptığı çalışmalar sonucunda, yanıcı özelliği daha az olan keçiboynuzu, günlük, sığla, kara selvi ve akasya fidanları sıra sıra dikildi. Ayrıca, Marmaris Ağaçlandırma ve Doğa Koruma Derneği ile AKUT iş birliğiyle meşe palamudu fidanları da toprakla buluşturuldu.

Etkinliğe, Marmaris kaymakamı Nurullah Kaya, Marmaris Belediye Başkanı Acar Ünlü, Marmaris Cumhuriyet Başsavcısı Fatmagül Yörük, Marmaris Orman İşletme Müdürü Gökhan Şahin, Marmaris Ağaçlandırma ve Doğa Koruma Derneği başkanı Ali Demirtaş, kurum müdürleri, siyasi parti başkanları, orman ekipleri ve çok sayıda vatandaş katıldı. - MUĞLA