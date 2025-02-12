Marmaris'te ÇED Kararı İptal Edildi

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Haber: Esma Turan

(MUĞLA)- Muğla'nın Marmaris ilçesinde yapılması planlanan "Tekne, yat çekek yeri ve lift iskelesi" projesine verilen "Çevresel etki değerlendirmesi (ÇED) gerekli değildir" kararı, projenin deniz ekosistemine ve kültürel mirasa zarar vereceği belirtilerek mahkeme tarafından iptal edildi.

Marmaris'e bağlı Turgut Mahallesi, Limanbaşı mevkiinde, Mavimaris Eğitim Denizcilik İnşaat Turizm Gıda İthalat İhracat Ticaret Limited Şirketi tarafından "Tekne yat çekek yeri ve lift iskelesi" projesi yapılması planlanıyordu. Projeye, 2023 yılında "ÇED gerekli değildir" kararı verilmişti.

Projeye karşı bölge halkı tarafından ise projenin yapılması halinde, halk plajının işgal edileceği, proje alanının 1. derece doğal sit alanında olduğu ve Datça – Bozburun Özel Çevre Koruma Bölgesi sınırları içerisinde kaldığı gerekçesiyle 'ÇED gerekli değildir' kararına karşı dava açılmıştı.

Muğla 2. İdare Mahkemesi'nde açılan davanın bilirkişi keşfi ise 2024 Ekim ayında gerçekleştirilmişti. Bilirkişi keşfinin raporu ise geçtiğimiz Ocak ayında açıklandı ve raporda, Proje Tanıtım Dosyası'nın (PTD) yetersiz olduğu ve projenin hidrobiyolojik açıdan uygun olmadığı belirtilmişti.

Muğla 2. İdare Mahkemesi tarafından "ÇED gerekli değildir" kararı hukuka aykırı bulunarak oy birliği ile iptal edildi.

Mahkeme kararında, proje tanıtım dosyasında balıkçılık, tatlı su kaynaklarının biyoçeşitliliğe etkisi, azmak ve denizel alan üzerindeki etkiler gibi konularda değerlendirme yapılmadığı belirtildi. Ayrıca, kazık çakılmasıyla oluşacak olumsuzluklar, yat ve teknelere bakım-onarım yapılacağına dair çelişkili ifadeler, atık yönetimi ve ulaşım etüdü gibi hususların belirsiz olduğu vurgulandı. Aynı zamanda kararda, projenin ekolojik dengeyi olumsuz etkileyeceği, nitelikli doğal koruma alanı statüsüyle bağdaşmadığı ve çevresel etkilerin güncel bilimsel verilerle değerlendirilmediği belirtildi.

Mahkeme kararına ilişkin, Kent Politikaları Derneği ve Muğla Çevre Platformu (MUÇEP) Marmaris Meclisi tarafından bugün yazılı açıklama yapıldı. Açıklamada, "Marmaris'in eşsiz doğal güzelliklerinden biri olan Turgut Koyu'nda yapılması planlanan çekek yeri projesine karşı verilen hukuki mücadele zaferle sonuçlandı. Mahkeme, bölgenin korunması gerektiğini belirterek projeye onay vermedi. Bu karar, doğanın ve çevresel değerlerin korunması adına büyük bir kazanımdır" denildi.