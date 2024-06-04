Marmaris'te Çiftçi Çocuklar Parkı'nda Son Hasat

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Marmaris'in küçük üreticileri ata tohumu yetiştirme etkinliklerinin sonuncusunu, Belediye Başkanı Acar Ünlü'yle birlikte gerçekleştirdi. Yaz öncesi parkta son hasatlarını yapan çocuklara bitki yetiştiriciliği sertifikası verildi.

Marmaris Belediyesi tarafından küçük çocukların tarım ve toprakla tanışması ve kendi diktikleri ürünleri büyütmesi için hayata geçirdiği Çiftçi Çocuklar Parkı'nda ata tohumlarını toprakla buluşturup sebze yetiştiren çocuklar yaz ayları öncesinde son kez hasat yaptı. Etkinliğe Belediye Başkanı Acar Ünlü de katılarak minik çiftçileri yalnız bırakmadı. Mart ayında ektikleri karpuz, kavun, acur, domates, kabak ve patlıcan gibi ürünleri sulayıp büyüten ve bakımını yapan çocuklar, emeklerinin karşılığını almanın mutluluğunu yaşadı. 176 öğrencinin katıldığı etkinlikte çocukların her birine Bitki Yetiştiriciliği Sertifikası verildi.

Üretmenin mutluluğunu yaşayan çocukların heyecanına Belediye Başkanı Acar Ünlü de ortak oldu. Çocukların küçük yaşta toprağa emek vermeleri ve karşılığını almalarının onların gelişimi için çok önemli olduğunu belirten Başkan Acar, okullar açıldığında 2. dönem ekimleri için parkın tekrar çocukları bekliyor olacağını ifade etti. Okullara da teşekkür belgesi veren Başkan Ünlü çocuklarla da fotoğraf çektirdi. - MUĞLA