Marmaris'te Fotoğraf Tutkunları Buluştu - Son Dakika
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Yerel

Marmaris'te Fotoğraf Tutkunları Buluştu

Marmaris'te 55 fotoğraf tutkununa eğitim verildi, uygulamalı çekimler ve yarışmalar düzenlendi.

05.04.2025 22:36
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Fotoğraf tutkunları Marmaris'te buluştu

MUĞLA - Muğla'nın Marmaris ilçesinde farklı şehir ve ülkelerden gelen 55 fotoğraf tutkunu profesyonel eğitmenler eşliğinde düzenlenen eğitim programında bir araya geldi. 4 Nisan'da başlayan ve üç gün süren etkinlikte, teorik ve uygulamalı fotoğraf-video çekim teknikleri üzerine dersler verildi.

Marmaris'in Hisarönü Mahallesi'nde gerçekleştirilen eğitim programında, fotoğraf ve video alanında uzman Gökhan Karakaş, Fatih Turan, Ozan Çulha ve Sabahattin Gökbel, katılımcılara hem teknik hem de uygulamalı bilgiler aktardı. Etkinlik kapsamında model eşliğinde çekimler yapılırken, katılımcılar arasında çeşitli yarışmalar da düzenlendi.

Karakaş: "Amaç, üreticileri bir araya getirip geliştirmek"

Eğitim programını değerlendiren eğitmen Gökhan Karakaş, "Marmaris Hisarönü'nde fotoğraf ve video tutkunlarının bir araya geldiği bir etkinlik gerçekleştiriyoruz. Amacımız; bu alana ilgi duyan amatör ya da profesyonel katılımcıları bir araya getirerek gelişimlerine katkı sağlamak. Almanya'dan ve Türkiye'nin farklı şehirlerinden gelen 55 kişilik bir katılımcı grubuyla çalışıyoruz. Eğitimlerimiz hem teorik hem de uygulamalı olarak devam ediyor. Yarın eğitimimizin son günü" dedi.

Turan: "Bilgiyi deneyimle pekiştiriyoruz"

İçerik üreticisi ve fotoğraf eğitmeni Fatih Turan ise, "Fotoğraf ve video içerikleri üretiyorum. Zaman zaman bu tür workshoplar düzenliyoruz. Marmaris'te çok verimli bir eğitim ortamı oluştu. Farklı senaryolara uygun setler kurarak uygulamalı çekimler yapıyoruz. Sabahları teorik bilgiler aktarırken, öğleden sonraları bu bilgileri sahada uygulama şansı buluyoruz. Bilgiyi pekiştirmenin en etkili yolu, sahada üretim yapmaktır" ifadelerini kullandı.

Kocaeli'den eğitimlere katılan ve bebek fotoğrafçılığı yapan Tuğçe Şentürk, "Başlangıçta bir hobi olarak ilgilendiğimiz bu alan, zamanla mesleğimiz haline geldi. Kendimizi daha fazla geliştirmek için bu eğitime katıldık. Oldukça faydalı bir deneyim oldu" ifadelerini kullandı.

6 Nisan Pazar günü sona erecek eğitim programının ardından, Marmaris ve farklı bölgelerde doğa ve manzara fotoğrafçılığı üzerine benzer etkinliklerin devam edeceği bildirildi.

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Marmaris'te Fotoğraf Tutkunları Buluştu - Son Dakika

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