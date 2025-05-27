Marmaris'te orman yangını

MUĞLA - Muğla'nın Marmaris ilçesinde yerleşim yerlerine yakın ormanlık alanda yangın çıktı.

Edinilen bilgiye göre, Hisarönü Mahallesi'nde, henüz belirlenemeyen bir nedenle yerleşim yerine yakın bir noktada orman yangını çıktı. Dumanları fark eden vatandaşların ihbarı üzerine, bölgeye orman ve itfaiye ekipleri yönlendirildi. Yangına karadan arazöz ve su tankerleriyle müdahale edilirken, alevlerin yerleşim alanlarına sıçramaması için önlem alındı. Rüzgarın etkisiyle yayılma riski bulunan yangın, ekiplerin havadan ve karadan hızlı müdahalesiyle kontrol altına alınmaya çalışılıyor.