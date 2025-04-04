Marmaris'te Otelde Yangın

Haber: Esma TURAN

(MUĞLA)- Muğla'nın Marmaris ilçesinde bulunan 5 yıldızlı bir otelde sabah saatlerinde yangın çıktı. Otelde konaklayan 700 kişi güvenlik amacıyla tahliye edilirken, dumandan etkilenen 6 kişi hastaneye kaldırıldı.

Marmaris- İçmeler yolu üzerinde bulunan Grand Yazıcı Marmaris Palace Otel'de kazan dairesinden yoğun duman çıktığı ihbarı üzerine bölgeye itfaiye, sağlık ve AFAD ekipleri sevk edildi. Yangının üst katlara sıçrama riskine karşı orman yangını söndürme ekipleri ve Aksaz Deniz Üs Komutanlığı'na bağlı ekipler de müdahaleye katıldı.

Ekiplerin hızlı müdahalesiyle yangın kontrol altına alınarak söndürüldü. Dumandan etkilenen 6 kişinin hastaneye kaldırıldığı ve sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi. Oteldeki tüm odalar tek tek kontrol edilerek misafirler tahliye edildi.

Ekiplerin soğutma çalışmaları sürüyor.