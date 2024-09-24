Marmaris\'te Temizlik Çalışmaları Başlatıldı

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Datça Karayolu kenarında temizlik çalışması yapan Marmaris Belediyesi ekipleri, yangın ve seli önlemek için kurumuş ağaç parçalarını toplarken; ormana atılan 1 kanepe, 1 yatak, 1 klozet, çok sayıda cam ve pet şişe gibi atıkları bertaraf etti.

Marmaris Belediyesi ekipleri, Marmaris Orman İşletme Müdürlüğü tarafından Datça karayolu kenarında yapılan kesim ve budama işlemi sonucu oluşan ve yangın ile yağmur döneminde sele sebep olabilecek kurumuş ağaç parçaları ve budama atıklarının temizlenmesi için bir çalışma başlattı. Duyarsız vatandaşlar tarafından çevreye atılan çöplerin de toplandığı çalışma bugün Mezargediği mevkiinde başladı.

Temizlik İşleri ve Park Bahçeler Müdürlüğü ekiplerinin ortak çalışmasında Orman İşletme Müdürlüğü'nün yaptığı budama ve kesim sonrası ormanlık alanda kalan kurumuş dallar, ağaç parçaları toplandı. Büyük olan parçalar hızarla kesilerek kepçe yardımıyla kamyona yüklendi. Öte yandan bir ekip de mıntıka temizliği gerçekleştirdi. Duyarsız vatandaşlar tarafından atılan atıkları toplayan ekip 1 kanepe, 1 yatak, 1 klozet, çok sayıda cam ve pet şişe gibi atıkları çıkardı.

8 farklı noktada yapılacak olan temizlik çalışmasının 4 gün süreceğini söyleyen Temizlik İşleri Müdürü Zafer Yılmaz, "10 personel ve 3 araçla yaptığımız bu işi hem yangına karşı önlem hem de önümüzdeki kış sezonunda sel tehlikesine karşı hayata geçiriyoruz. Çalışmanın süreceği 4 gün boyunca Datça karayolunu kullanacak olan vatandaşlarımızın trafikte dikkatli olmalarını rica ediyoruz" dedi. İlk gün ormanlık alandan kanepe, yatak, pet şişe, cam şişe gibi atıkları topladıklarını ifade eden Yılmaz, "Atıkların doğaya atılmaması tüm vatandaşlarımızı duyarlılığa davet ediyoruz" diyerek sözlerini bitirdi. - MUĞLA