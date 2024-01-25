Marmaris\'te Narenciye Ağaçlarından Toplanan Turunçlar Ücretsiz Dağıtıldı

Marmaris'in sokaklarını süsleyen narenciye ağaçlarından toplanan turunçlar, halk pazarında vatandaşlara dağıtıldı. Marmaris Belediyesi ekiplerinin topladığı yaklaşık 400 kilogram turunç meyvesinin dağıtımına ilgi yoğun oldu.

Marmaris'in cadde ve sokaklardaki mandalina ağaçlarından toplanan meyveleri Yerli Malı Haftası'nda öğrencilere ikram eden Marmaris Belediyesi, bu kez de turunçları toplayarak pazarda ücretsiz dağıttı.

400 KG TURUNÇ DAĞITILDI

4 yıldır düzenli olarak gerçekleştirilen çalışmada Park ve Bahçeler Müdürlüğü ekipleri, ilçe merkezindeki kaldırımlarda dikili ağaçların üzerindeki meyveleri tek tek topladı. Yaklaşık 400 kilogram turunç, poşetlendikten sonra Perşembe pazarında turunç reçelinin tarifiyle birlikte vatandaşlara ücretsiz olarak dağıtıldı. Kabuğundan reçel yapılabilen, çorbalarda ve salatalarda da kullanılabilen turunç meyvesine ilgi büyük oldu.

MARMARİS'İN GÜZELLİĞİ

Marmaris'in kaldırımlarında sadece palmiye ağaçlarının veya süs bitkilerinin değil meyve ağaçlarının da bulunduğunu söyleyen Marmaris Belediye Başkanı Mehmet Oktay, "İklimimizin ve güzelliğimizin bir parçası olan meyve ağaçlarımızın da sürekli bakımını yapıyoruz. Yıllardır turunçları toplayıp halkımıza ikram ediyoruz. Geçen aylarda da mandalinaları çocuklarımıza dağıtmıştık. Herkese afiyet olsun" diye konuştu.