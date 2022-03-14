Marmaris'te yeni arıcılar yetişiyor - Son Dakika
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Marmaris'te yeni arıcılar yetişiyor

14.03.2022 11:07
Marmaris'te yeni arıcılar yetişiyor

Muğla'nın Marmaris ilçesinde Marmaris Ticaret Odası öncülüğünde "Hobi Arıcılık ve Arıcılık Teknikleri" eğitimi ile yeni arıcıların ortaya çıkması amaçlanıyor.

Muğla'nın Marmaris ilçesinde Marmaris Ticaret Odası öncülüğünde "Hobi Arıcılık ve Arıcılık Teknikleri" eğitimi ile yeni arıcıların ortaya çıkması amaçlanıyor.

Marmaris yangını sonrası büyük hasar gören arıcılık sektörünün devam etmesi için özel eğitimler verilmeye başlandı. Marmaris Çam Balı'nın eski rekoltesine en kısa sürede kavuşması ve Arıcılık faaliyeti yapmak isteyenler için kurumlar seferber oldu.

Marmaris Ticaret Odası (MTO), İlçe Tarım Müdürlüğü ve Halk Eğitim Müdürlüğü iş birliğinde "Hobi Arıcılık ve Arıcılık Teknikleri" adıyla başlatılan eğitim seferberliğinde Arıcılık mesleğinin yaygınlaştırılması ve modern tekniklere uygun olarak yapılacak Arıcılığın detayları anlatılacak. 84 saat sürecek eğitim boyunca İlçe Tarım Müdürlüğü uzmanları Fahri Atıcı ve Özer Işıkyıldız tarafından eğitime katılan kursiyerlere nasıl arıcılık yapılacağı ve modern teknikler anlatılacak. Konuyla ilgili olarak konuşan MTO Başkanı S. Mutlu Ayhan; "Marmaris Çam Balı bizim marka değerimiz, milli servetimiz. 2019 yılında coğrafi işaretini aldığımız Marmaris Çam Balı üretiminde ne yazık ki geçtiğimiz yıl yaşadığımız yangın nedeniyle kayıp yaşadık. Ancak bu çam balımızın üretilmeyeceği anlamına gelmiyor. Tam aksine kurumlarımızla iş birliği halinde hem üretimi hem de üretici sayısını artırmak için çeşitli eğitimler düzenleyerek Marmaris Çam Balı'nı eski rekoltesine kavuşturacağız. Yangın sırasında kovan sayımızda çok şükür ciddi bir kayıp yaşamadık. Üretim alanlarımızın da bazılarında yer değişikliği yaparak sürecin kontrolünü sağladık. Şimdi bu eğitimlerle gelecekte daha yüksek oranda üretim yaparak Marmaris Çam Balı'nın markalaşma çalışmalarına hız kesmeden devam edeceğiz" dedi.

Marmaris İlçe Tarım Müdürü Nejmettin Kaya da arıcılık eğitimlerine oldukça önem verdiklerinden bahsederek, Marmaris Çam Balı'nın üretim devamlılığı için gerekli tüm çalışmaları yapacaklarını belirtti. Coğrafi işaretli çam balı üretiminin devam ettiğini de vurgulayan Kaya, yeni arılık alanlar ile birlikte rekolte kaybını da telafi edeceklerini ekledi. - MUĞLA

Marmaris'te yeni arıcılar yetişiyor

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Marmaris, Hisarcık, Tarım, Muğla, Yerel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Yerel Marmaris'te yeni arıcılar yetişiyor - Son Dakika


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