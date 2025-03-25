Marmaris\'ten Ramazan Yardımı

Muğla'nın Marmaris ilçesinde üniversite okuyan ve KYK yurdunda kalan öğrenciler, Ramazan ayı vesilesi ile aralarında ihtiyaç sahipleri için para toplayıp yardım kolileri hazırlayıp, ihtiyaç sahibi ailelere teslim etti.

Marmaris'in İçmeler Mahallesi'nde bulunan KYK yurdunda konaklayan öğrenciler, yurt eğitmenlerinin de desteğiyle hazırladıkları kolileri, ilçe genelinde muhtarların da yardımı ile maddi durumu olmayan ailelere ulaştırdı. Öğrencilerin en ince detayına kadar düşünerek hazırladığı kolilerin içinde temel gıda maddelerinin yanı sıra, bebek sahibi aileler için mama, bez ve hijyen ürünleri gibi özel ihtiyaçlarını da içerdi. Öğrenciler ve yurt öğretmenleri Ramazan ayının maneviyatının tüm Müslüman aleminde yaşandığı bu günlerde bir nebze bile olsa birilerine yardım edip yüzlerini gülümsetebilmenin huzuru içinde olduklarını belirterek, yardım çalışmalarının devam edeceğini ifade etti. - MUĞLA