Mart'ta 195 Bin Taşıt Trafiğe Kaydedildi - Son Dakika
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Yerel

Mart'ta 195 Bin Taşıt Trafiğe Kaydedildi

Mart\'ta 195 Bin Taşıt Trafiğe Kaydedildi

Mart ayında Türkiye'de 195 bin 682 taşıt kaydedildi, Erzurum'da ise 3 bin 179 araç işlemi yapıldı.

24.04.2025 09:55
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Türkiye'de Mart ayında 195 bin 682 adet taşıtın trafiğe kaydı yapıldı. Erzurum'da ise bir ayda 3 bin 179 araçla alakalı işlem yapıldı, ilde trafiğe kayıtlı araç sayısı 143 bin 374 oldu.

Mart ayında 195 bin 682 adet taşıtın trafiğe kaydı yapıldı. Mart ayında trafiğe kaydı yapılan taşıtların %48,5'ini otomobil, %36,1'ini motosiklet, %9,7'sini kamyonet, %2,5'ini traktör, %1,9'unu kamyon, %0,8'ini minibüs, %0,4'ünü otobüs ve %0,1'ini özel amaçlı taşıtlar oluşturdu. Trafiğe kaydı yapılan taşıt sayısı bir önceki aya göre %43,0 arttı. Mart ayında trafiğe kaydı yapılan taşıt sayısı bir önceki aya göre motosiklette %58,2, kamyonette %50,7, otomobilde %38,1, kamyonda %19,6, traktörde %8,7 artarken otobüste %25,2, minibüste %21,3 ve özel amaçlı taşıtta %13,0 azaldı.

Erzurum, 144 bin 97 kayıtlı araçla Türkiye sıralamasında 49. basamakta yer aldı. Erzurum'da Mart ayında 3 bin 25 araç devrinin yapıldığı Erzurum, ülke sıralamasında 49'uncu oldu.

Erzurum'da trafiğe kayıtlı araçlarda otomobil 73 bin 731 ile ilk sırada yer alırken, minibüs sayısı 2 bin 341, otobüs sayısı bin 286, kamyonet sayısı 30 bin 425, kamyon sayısı 6 bin 461, motosiklet sayısı 7 bin 27, özel amaçlı araç sayısı 754 ve traktör sayısı 22 bin 07 oldu.

Mart 2025 döneminde Erzurum'da 3 bin 25 aracın devri yapıldı. Bunlardan 1 bin 972 otomobil, minibüs 38, otobüs 13, kamyonet 620, kamyon 131, motosiklet 86, özel amaçlı araç 3 ve traktör 162 adet olarak gerçekleşti. - ERZURUM

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Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Mart'ta 195 Bin Taşıt Trafiğe Kaydedildi - Son Dakika

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