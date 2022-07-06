Kilis 7 Aralık Üniversitesi Kadın ve Aile Çalışmaları Uygulama ve Araştırma Merkezi (KADAMER Müdürü Dr. Öğretim Üyesi Seher Maşkaraoğlu, "Akademi Buluşmaları 1: Kadın" programına katıldı.

KADAMER Müdürü Dr. Öğretim Üyesi Seher Maşkaraoğlu, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı "Akademi Buluşmaları I: Kadın" programına katıldı. Program, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığının Sivil Toplum Vizyon Belgesi ve Eylem Planı 2022-2023 çalışmalarında, UN Women iş birliğinde, Ankara'da gerçekleştirildi.

Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı Derya Yanık ve belirli sayıda Kadın Sorunları Uygulama ve Araştırma Merkezinin katılımıyla gerçekleşen etkinlikte, ilgili akademisyenler alanda önemli gördükleri hususları belirterek katkı sundular. Maşkaraoğlu, Bakan Yanık'a Kilis 7 Aralık Üniversitesi Kadın ve Aile Çalışmaları Uygulama ve Araştırma Merkezi'nin faaliyet raporunu sunarak gelecek dönemde yapılması planlanan projeler hakkında bilgiler verdi.

Bakan Yanık ise "şiddete karşı sıfır tolerans" anlayışıyla yürüttükleri tüm çalışmalarda hedeflere ulaşabilmek için Kadın Sorunları Araştırma ve Uygulama Merkezi ve benzeri araştırma merkezleri ile kurulan iş birliğinin son derece önemli olduğunun altını çizdi. Bakanlık olarak kadının güçlenmesi ve kadına yönelik şiddetle mücadele çalışmalarında, üniversitelerin kurumsal yapılarıyla kurdukları nitelikli iş birliklerini artırmayı hedeflediklerini belirtti. - KİLİS