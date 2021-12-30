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Maske kullanımı atkı ihtiyacını azaltıyor - Son Dakika

Maske kullanımı atkı ihtiyacını azaltıyor

30.12.2021 10:10
Maske kullanımı atkı ihtiyacını azaltıyor

Soğuk ve yağışlı havaların başlamasıyla atkı satışlarının artması beklenirken, Eskişehir'de esnaflık yapan Osman Bulut, maske kullanımından dolayı atkı ihtiyacının adeta ortadan kalktığını belirtti.

Soğuk ve yağışlı havaların başlamasıyla atkı satışlarının artması beklenirken, Eskişehir'de esnaflık yapan Osman Bulut, maske kullanımından dolayı atkı ihtiyacının adeta ortadan kalktığını belirtti.

Atkı, bere, eldiven gibi ürünlerde bu sene beklenen satışın gerçekleşmediğinden bahseden Osman Bulut, insanların artık özellikle atkı kullanmadıklarını söyledi. Atkı satışlarının oldukça düştüğünü belirten Bulut, "4 yıldır Hamamyolu'nda esnaflık yapıyorum. Genelde her yıl bu aylarda havaların soğumasıyla insanlar atkı, bere eldivene gibi ürünleri almaya gelir fakat bu sene atkı ve berede beklediğimiz gibi bir satış olmadı. Özellikle atkı satışları çok düşük. Hatta yok denecek kadar az diyebiliriz" dedi.

"Maskeler atkı ihtiyacını ortadan kaldırıyor"

Atkı satışlarındaki düşüş olmasının birkaç sebebi olduğunu söyleyen Bulut, vatandaşların atkı kullanma ihtiyacı duymadığından bahsetti. Bu durumdan memnun olmadığını belirten esnaf sözlerine şöyle devam etti:

"İnsanların atkı almamasının iki sebebi var bence. İlki vatandaşlar iki yıldır pandemiden dolayı maske kullanıyor ve maskeler atkı ihtiyacını ortadan kaldırıyor. Belki soğuk havayı kestiği için belki de rahatsız ettiği için insanlar maske ve atkıyı aynı anda kullanmak istemiyor. Başka bir sebebi ise son yıllarda üretilen ve moda olan montlar boyun bölgesini kapatacak şekilde tasarlanıyor. Bu yüzden de insanlar atkıya ihtiyaç duymuyor. Her sene bu aylarda satışını yaptığımız atkıların artık satılmaması bizi memnun etmiyor"

"Atkı yerine boyunluk tercih ediliyor"

Yavaş yavaş atkı devrinin kapandığını söyleyen Bulut, "İnsanlar yeni atkı almıyor, eskilerini de dolaptan çıkarmıyorlar. Onun yerine boyunlukların biraz daha fazla kullanıldığını söyleyebilirim. Hem maske olduğu zaman rahatsız etmiyor hem de boyun bölgesini soğuktan koruyor" diye belirtti. - ESKİŞEHİR

Maske kullanımı atkı ihtiyacını azaltıyor
Maske kullanımı atkı ihtiyacını azaltıyor
Maske kullanımı atkı ihtiyacını azaltıyor
Maske kullanımı atkı ihtiyacını azaltıyor

YORUMLAR
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Osman Bulut, Eskişehir, Yerel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Yerel Maske kullanımı atkı ihtiyacını azaltıyor - Son Dakika


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