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Mavi Kapaklar Engellilere Sandalye Oluyor

Malkara Muhtarlar Derneği ve gönüllülerin destekleriyle toplanan mavi kapaklar sayesinde bugüne kadar 56 adet engelli sandalyesi alındı. 6 ayda yaklaşık bin 700 kilogram mavi kapak toplandı.

Mavi Kapaklar Engellilere Sandalye Oluyor
22.12.2023 - 14:08,
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Malkara Muhtarlar Derneği ve gönüllülerin destekleriyle toplanan mavi kapaklar engellilere sandalye olmaya devam ediyor.

Tekirdağ'ın Malkara ilçesinde yıllardır yürütülen "Mavi Kapak" projesinde engelli bireyler sandalyelerine kavuşmaya devam ediyor. Salih Kirez, Hüseyin Yontar ve Engin Gürfiliz'den oluşan gönüllüler tarafından ilçe genelinde aralıksız bir şekilde mavi kapaklar toplanıyor. Toplanan mavi kapaklar ile bugüne kadar toplamda 56 adet engelli sandalyesi alındı. Alınan sandalyeler Malkara Muhtarlar Derneği Başkanı Ender Çeşme'ye teslim edildi.

6 ay gibi bir sürede yaklaşık bin 700 kilogram toplanan mavi kapak toplandı. Toplanan kapaklar ile 12 adet tekerlekli sandalye alındı. - TEKİRDAĞ

Kaynak: İHA
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