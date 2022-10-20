Mazbatalarını aldılar - Son Dakika
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Mazbatalarını aldılar

20.10.2022 12:26
Mazbatalarını aldılar

Kdz. Ereğli Ticaret ve Sanayi Odası (TSO) Başkanı Arslan Keleş ve Batı Karadeniz Bölgesi Kdz. Ereğli Şubesi Deniz Ticaret Odası (DTO) Başkanı Oğuz Ünlüer mazbatasını aldı.

Kdz. Ereğli Ticaret ve Sanayi Odası (TSO) Başkanı Arslan Keleş ve Batı Karadeniz Bölgesi Kdz. Ereğli Şubesi Deniz Ticaret Odası (DTO) Başkanı Oğuz Ünlüer mazbatasını aldı.

Kdz. Ereğli TSO Başkanı Arslan Keleş ve DTO Kdz. Ereğli Şube Başkanı Oğuz Ünlüer mazbatalarını İlçe Seçim Hakimi İlknur Kartal'dan aldı.

Yeni dönemin hayırlı uğurlu olmasını dileyen Kdz. Ereğli TSO Başkanı Arslan Keleş, birlikte mazbatasını alan, DTO Kdz. Ereğli Şube Başkanı Oğuz Ünlüer'e başarılar diledi. Keleş açıklamasında, "Mazbatamızı aldık, sıra da planladığımız, hayata geçireceğimiz projeler için mücadele etmek kaldı. Bizler geçen dönem olduğu gibi bu dönemde hızımızı kesmeden Kdz. Ereğli'nin yararına çalışmalarımızı sürdüreceğiz. Projelerimiz hayata geçene kadar mücadele edeceğiz, takipçisi olacağız. Ekip olarak heyecanlıyız, hırslıyız ve mutluyuz. Bugün burada benimle beraber mazbatasını alan DTO Kdz. Ereğli Şube Başkanımız Oğuz Ünlüer'e de mazbatasının hayırlı uğurlu olmasını diliyorum. Kendisininde güzel işlere imza atacağına inancım tam. Birlikte de güzel projeler yapacağız. Ben kendisine ve ekibine başarılar dilerim" ifadelerine yer verdi. - ZONGULDAK

Kaynak: İHA
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Karadeniz Bölgesi, Arslan Keleş, Ereğli, Yerel, Son Dakika

Son Dakika Yerel Mazbatalarını aldılar - Son Dakika

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