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McDonald's Önünde Eylem

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DİSK'e bağlı Nakliyat İş Sendikası, Havi Lojistik'in itirazını protesto etti.

20.11.2024 13:24
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(ESKİŞEHİR) - Mc Donalds'ın lojistik işini yapan Havi Lojistik firmasında örgütlendiklerini fakat işverenin toplu sözleşme yetkisine keyfi itiraz ettiğini söyleyen DİSK'e bağlı Nakliyat İş Sendikası Eskişehir Şube Başkanı Ali Özçelik, işçilerle birlikte Mc Donalds'ın önünde oturma eylemi yaptı.

DİSK'e bağlı Nakliyat İş Sendikası tarafından Eskişehir'de Yılmaz Büyükerşen Bulvarı'nda bulunan Mc Donalds'ın önünde basın açıklaması yapıldı. Mc Donalds'ın lojistik işini yapan Havi Lojistik firmasında örgütlendiklerini fakat işverenin toplu sözleşme yetkisine keyfi itiraz ettiğini söyleyen Nakliyat İş Eskişehir Şube Başkanı Ali Özçelik, işvereni bu kararından bir an önce vazgeçmeye davet etti.

"Keyfi yetki itirazını geri çekin"

Ali Özçelik açıklamasında şu ifadeleri kullandı:

"Sendikamız Nakliyat İş dünyanın en büyük uluslararası fastfood restoran tekellerinden biri olan MC Donald'sın depolama ve lojistiğini yürüten Havi Lojistik'te örgütlenmiş, gerekli yasal çoğunluğu sağlamış ve Çalışma Bakanlığı'ndan sendikamıza çoğunluk tespiti gönderilmiştir. Havi Lojistik başta İstanbul, İzmir ve Ankara olmak üzere, Türkiye ve birçok ülkede McDonald's firmasının depolama ve lojistik işlerini yapan bir firmadır. Havi Lojistik işvereni, sendikamıza bakanlık tarafından gönderilen çoğunluk tespitine itiraz etmiştir. Yasaya göre dört ayda tamamlanması gereken yetki davaları ülkemizde yıllarca sürmektedir. Daha önce de belirttiğimiz gibi, sendikamızın Anayasa Mahkemesi'ne başvurusu sonucu Anayasa Mahkemesi, bu keyfi itirazların sendikal örgütlenmeler önünde bir hak ihlali olduğuna karar vermiştir. Bu itiraz, işçileri sendikasız bırakmayı amaçlamaktadır. Buna izin vermeyeceğiz.

"Keyfi itiraz ile işçilerin haklarını engelliyorlar"

Birkaç haftadır İstanbul, Konya, Kocaeli, Eskişehir'de bu konuyla ilgili açıklamalar yapıyoruz ve halkımıza McDonald's'ı boykot çağrısı yapıyoruz. Nakliyat-İş Sendikası olarak, McDonald's lojistiğini yürüten Havi Lojistik işvereninin anayasal haklarımıza ve toplu iş sözleşmesi yetkimize yönelik keyfi itirazını geri çekmesi için mücadelemizi sürdürüyoruz. McDonald's Havi Lojistik işverenine buradan sesleniyoruz: Keyfi yetki itirazınızı hemen geri çekin, sendikamız Nakliyat-İş ile toplu sözleşme sürecini başlatın. Aksi takdirde haklı ve meşru eylemlerimizi arttıracak ve halkımıza boykot çağrımızı daha güçlü şekilde bulunduğunuz her yerde haykıracağız."

Basın açıklamasının ardından McDonald's şubesi önünde bir süreliğine oturma eylemi yapıldı.

McDonald\'s Önünde Eylem
Kaynak: ANKA

Eskişehir, Politika, Sendika, Hukuk, Yerel, Spor, Son Dakika

Son Dakika Yerel McDonald's Önünde Eylem - Son Dakika

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