Meclis Üyeleri Öğrenci Servisini Kurtardı

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Çocukların imdadına meclis üyeleri yetişti

ARDAHAN - Ardahan'da etkili olan kar yağışı ve tipi bir öğrenci servisinin yol dışında mahsur kalmasına neden oldu.

Ardahan Göle ilçesine bağlı Sürügüden Köyü Yolunda mahsur kalan öğrenci servisi, Ardahan İl Genel Meclis üyelerinin yardımıyla kurtarıldı. Yoldan çıkan öğrenci servisi, oradan geçen Ak Parti ve CHP'li İl Genel Meclis üyeleri tarafından fark edildi. Minibüsü takıldığı yerden iteleyerek çıkaran meclis üyeleri daha sonra araçlarına binerek yollarına devam ettiler. Serviste bulunan öğrenciler de derin bir nefes aldı.