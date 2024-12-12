Mehmet Amca'nın Antika Tutkusu - Son Dakika
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Mehmet Amca'nın Antika Tutkusu

Mehmet Amca\'nın Antika Tutkusu

Bolu'da Mehmet Çavuşoğlu emeklilikte 1000'den fazla antika eşya topladı, odası yetmiyor.

12.12.2024 11:26
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Bolu'da 67 yaşındaki Mehmet Çavuşoğlu'nun hobi olarak topladığı antika eserler odaya sığmamaya başladı. Çavuşoğlu, eski plaklardan dinlediği şarkılarla antika odasında emekliliğin tadını çıkartıyor.

Bolu'nun Mudurnu ilçesi Sarıyer köyünde yaşayan 67 yaşındaki Mehmet Çavuşoğlu, emekli olduktan sonra kendini antika eşyalara adadı. Çavuşoğlu'nun çocukluk yıllarında başlayan antika eşya tutkusu, artık evinin üst katına sığmıyor. Evinin bir odasında binden fazla antika eşyayı bir araya getiren Çavuşoğlu, bu hobisiyle emekliliğin tadını çıkartıyor. Gramofondan eski plaklara kadar birçok nadide parçayı biriktiren Çavuşoğlu, dinlediği eski müziklerle ruhunu dinlendiriyor.

"Eşyalar o kadar birikti ki artık odama sığmıyor"

Severek topladığı antikalardan koleksiyon oluşturduğunu ifade eden Mehmet Çavuşoğlu, "Mudurnulu bir koleksiyon meraklısıyım. Bu hobiye ilgim, çok küçük yaşlarda Mudurnu'da kullanılan eski eşyaları görerek başladı. Çocukluğumda bu eşyalara büyük bir hayranlık duydum. Zamanla mezatlardan, ihalelerden ve eskicilerden objeler toplamaya başladım. İkinci el eşya satanlardan satın ala ala bugün yüzlerce farklı objeye sahip oldum. Koleksiyonumda 100 yıllık parçalar olduğu gibi 20 yıllık parçalar da var; ama daha yenisi pek yok. Eskilerde bir ruh, bir hikaye var ve ben bunu seviyorum. Ancak bu tutkum, evdeki odamın yetmemesine sebep oldu. Eşyalar o kadar birikti ki artık odama sığmıyor. Hatta eşime, 'Sen salona geç, ben salonu alayım' diye şaka yollu söylüyorum; ama elbette kabul etmiyor. Koleksiyonumun içinde gramofondan, çocukluk yıllarınızda gördüğünüz ve kullandığınız pek çok eşya bulunuyor. Plaktan tutun, keyif eşyalarına kadar, aklınıza ne gelirse. Hepsini sevgiyle biriktiriyorum" dedi. - BOLU

Kaynak: İHA

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