Mehmet Yeşil Yeşil, Kırkpınar Yağlı Güreşleri'nde altın kemeri almak için iddialı

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(EDİRNE) - Edirne'de bu yıl 663'üncüsü düzenlenecek Tarihi Kırkpınar Yağlı Güreşleri'nde altın kemeri almak için iddialı olduğunu belirten başpehlivanı Mehmet Yeşil Yeşil, "Tekrardan kariyerimin sonuna gelmeden bir kez daha kazanabilirim. Kazanabilirsem çok mutlu olurum ama çok iddialı pehlivanlar var" dedi.

Kırkpınar'da 38 yaşında iki altın kemer alan ve başpehlivanlık kategorisinde 7 kürsü yapan Mehmet Yeşil Yeşil, bu yıl 29'uncu defa dualı çayıra çıkacak. Kıkrpınar'da iddialı olduğunu ifade eden Yeşil, yeni güreş sistemi hakkında da konuştu. Yeşil, şunları kaydetti:

"29 senedir geliyorum. Edirne, Kırkpınar hayatımızda her zaman bambaşka yer aldı. Yine mücadele etmeye geldik. Hakkımızda hayırlısını istiyorum. Hedefimiz hiçbir zaman altın kemerden harici olmadı. Yeni bir sistem yeni bir kural, bambaşka bir şekilde bir Kırkpınar'a geldik. Her boyda 64 pehlivan güreşecek. Baş boyların elemeleri var. Elemeden sonra tekrar eleme var. Sonra ana tabloda güreşler olacak. Bakıp göreceğiz. Demeden yorumunu yapamayız. Bir profesyonel sistem geldiği gözüküyor ama tabi bunu demek lazım. İnşallah güreş adına güzel sonuçlar verir, Kırkpınar'a farklı bir boyut katar.

"Bir kez daha kazanmak istiyorum"

Ne kadar başarı kazanırsanız kazanın her geldiğinizde altın kemeri kazanmak istiyorsunuz. Tekrardan o mutluluğu yaşamak istiyorsunuz çünkü bambaşka mutluluk. O an paha biçilemez. Tüm pehlivan kardeşlerimin gözü, gönlü o finali kazanmakta. Tekrardan kariyerimin sonuna gelmeden bir kez daha kazanabilirim. Kazanabilirsem çok mutlu olurum ama çok iddialı pehlivanlar var. Bana iki kez nasip oldu, başpehlivanlığı bir kez daha kazanmak istiyorum."