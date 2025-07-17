Mekap'tan Terör İddialarına Yanıt - Son Dakika
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Yerel

Mekap'tan Terör İddialarına Yanıt

Mekap\'tan Terör İddialarına Yanıt
17.07.2025 10:56
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Mekap Başkanı Aslan, sosyal medyada yayılan terörle ilişkilendirme iddialarını reddetti.

Yerli iş güvenliği ayakkabısı üreticisi Mekap, sosyal medyada yayılan iddiaların hedefi oldu. Terörle ilişkilendirilmek istenen markanın Yönetim Kurulu Başkanı Necati Gökhan Aslan, bu söylemlerin tamamen gerçek dışı olduğunu vurguladı.

Sosyal medyada terörle ilişkilendirilme iddialarının hedefinde olan Mekap'ın Yönetim Kurulu Başkanı Necati Gökhan Aslan, Mekap'ın 50 yılı aşkın süredir Türkiye'de iş güvenliği ayakkabısı üretiminde faaliyet gösterdiğini, yerli üretime ve istihdama katkı sunduğunu belirtti.

Sosyal medyada yer alan temelsiz iftiraların gerçeklikle hiçbir ilgisi olmadığını vurgulayan Aslan, "Mekap, ayakkabı sektöründe 50 yılı aşkın süredir faaliyet gösteren, yerli üretime ve istihdama katkıda bulunan köklü bir markadır. Son günlerde çıkan ve hiçbir temeli olmayan sosyal medya paylaşımlarını üzülerek takip ettik. Mekap, kurulduğundan bu yana hiçbir zaman terör örgütleri ya da herhangi bir çıkar örgütünün kendisine sağlayacağı rantı düşünerek gelecek planları yapmadı bundan sonra da yapmayacaktır. Hiçbir zaman terörden fayda sağlayan, destekleyen bir açıklamamız olmadı, olamaz. Bu tür iftiralar hem markamızın itibarını zedelemekte hem de yıllardır alın teriyle üretim yapan çalışanlarımızı ve iş ortaklarımızı derinden yaralamaktadır. Bir markaya, üreticisinin iradesi dışında bunca sosyolojik, adli, kriminal ve tarihsel anlamlar yüklenmesi, herhalde sadece bizim ülkemize özgü bir durumdur" dedi.

Üretim gücü ve ekonomik katkı vurgulandı

Necati Gökhan Aslan, Mekap'ın üretim anlayışının tamamen güvenlik ve konfor odaklı olduğunu, ayakkabılarının inşaatlardan maden ocaklarına, fabrikalardan tarlalara kadar pek çok sektörde kullanıldığını ifade ederek "Her geçen yıl üretim kapasitemizi artırıyor, daha fazla kişiye istihdam sağlıyoruz. İhracattaki varlığımızı güçlendiriyor ve yerli sanayimize güçlü bir katkı sunuyoruz. Bu gelişmeler, Mekap'ın ülke ekonomisine sağladığı değerin somut bir göstergesidir" diye konuştu.

Hukuki süreç başlatıldı

Markaya yönelik iftiraların yalnızca Mekap'a değil, Türkiye'nin üretim gücüne de zarar verdiğini ifade eden Aslan, kamuoyuna da çağrıda bulunarak "Bugüne dek olduğu gibi, bundan sonra da üretim odaklı çizgimizden şaşmadan yolumuza devam edeceğiz. Bu tür asılsız paylaşımları yapanlar hakkında hukuki süreci başlattık, gelecekte de bu haklarımızı kullanmaktan çekinmeyeceğiz. Kamuoyunun bu gibi paylaşımlara sorgulamadan itibar etmemesini özellikle rica ediyorum. Çünkü bu paylaşımlar, sadece bir markaya değil, ülkemizin üretim gücüne de zarar veriyor" ifadelerini kullandı. - TRABZON

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Mekap'tan Terör İddialarına Yanıt - Son Dakika

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