Mekke\'nin Fethi Tavşanlı\'da Coşkuyla Anıldı

Kütahya'nın Tavşanlı ilçesinde Mekke'nin Fethi, coşkulu bir atmosferde anıldı. Prof. Dr. Mustafa Karataş'ın bilgilerle dolu konuşması, katılımcılarda derin bir iz bıraktı.
Tavşanlı Belediyesi'nin düzenlediği "Mekke'nin Fethi" konulu program, büyük bir manevi atmosfer içerisinde gerçekleştirildi. Belediye Kültür Sarayı'nda düzenlenen etkinlikte, televizyon dünyasından tanıdığımız Prof. Dr. Mustafa Karataş Tavşanlı halkıyla buluştu. Programa gösterilen yoğun ilgi, geceyi daha anlamlı kıldı. Etkinlik, 2017 Dünya Kur'an-ı Kerim Okuma Birincisi Hafız Habip Deveci'nin Kur'an tilavetiyle başladı.
Programın sonunda, katılımcılar kağıtlara yazdıkları soruları Prof. Dr. Mustafa Karataş'a iletme fırsatı buldu. Karataş, tüm soruları içtenlikle yanıtlayarak katılımcılardan tam not aldı. - KÜTAHYA
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