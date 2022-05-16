Melikgazi'de çocuk filmi günleri devam ediyor - Son Dakika
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Melikgazi'de çocuk filmi günleri devam ediyor

16.05.2022 15:19
Melikgazi'de çocuk filmi günleri devam ediyor

Melikgazi Belediye Başkanı Dr. Mustafa Palancıoğlu; Melikgazi Belediyesi olarak 'Çocuk Filmi Günleri' ile 'Kitap Sizden Sinema Bileti Bizden' kampanyası çerçevesinde çocuk filmlerini sevenleriyle buluşturmaya devam ettiklerini söyledi.

Melikgazi Belediye Başkanı Dr. Mustafa Palancıoğlu; Melikgazi Belediyesi olarak 'Çocuk Filmi Günleri' ile 'Kitap Sizden Sinema Bileti Bizden' kampanyası çerçevesinde çocuk filmlerini sevenleriyle buluşturmaya devam ettiklerini söyledi.

Çocukların gönüllerince eğlenmeleri ve sosyalleşmeleri için 'Çocuk Filmi Günleri' düzenlediklerini söyleyen Başkan Dr. Palancıoğlu; "Eğitime ve gençlere yapılan yatırımlar, farklı ve eğlenceli etkinlikleri önemsiyoruz. Çocuklarımızın, sosyal, kültürel, sportif ve birçok alanda gelişim göstermesi, kendisini geliştirmesi ve daha sosyal bir kişiliğe kavuşması amacıyla inşallah daha çok buna benzer projemiz var. Bu hafta Wall-E filmini çocuklarımızla buluşturduk. Kitap Sizden Sinema Bileti Bizden' kampanyamız ile çocuklar kitaplarını bağışlayarak ücretsiz sinema bileti alıyorlar. Çocuklarımıza yapılan her yatırım geleceğe yatırımdır. Etkinliğimize katılan ailelerimize de teşekkür ederim. Melikgazi'mizde, film gösterimleriyle çocuklarımızı sinemayla buluşturmaya devam edeceğiz. 19 Haziran Pazar günü Yukarı Bak' animasyon filmini çocuklarımızla buluşturacağız. Film izlemek isteyen tüm çocuklarımızı bekleriz" dedi. - KAYSERİ

Melikgazi'de çocuk filmi günleri devam ediyor
Melikgazi'de çocuk filmi günleri devam ediyor
Melikgazi'de çocuk filmi günleri devam ediyor

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Mustafa Palancıoğlu, Sinema, Kitap, Çocuk, Yerel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Yerel Melikgazi'de çocuk filmi günleri devam ediyor - Son Dakika


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