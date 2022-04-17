Melikgazi'de 'Dünya Yetimler Günü' iftarı - Son Dakika
Üye Girişi

Melikgazi'de 'Dünya Yetimler Günü' iftarı

17.04.2022 14:11
Melikgazi'de 'Dünya Yetimler Günü' iftarı

Melikgazi Belediye Başkanı Dr. Mustafa Palancıoğlu; Dünya Yetimler Günü dolayısıyla Melikgazi Belediyesi, ve sivil toplum kuruluşları tarafından düzenlenen iftar yemeğinde ilçede yaşayan yetim çocuklar bir araya geldiklerini söyledi.

Melikgazi Belediye Başkanı Dr. Mustafa Palancıoğlu; Dünya Yetimler Günü dolayısıyla Melikgazi Belediyesi, ve sivil toplum kuruluşları tarafından düzenlenen iftar yemeğinde ilçede yaşayan yetim çocuklar bir araya geldiklerini söyledi.

Başkan Dr. Mustafa Palancıoğlu, programda birlik ve beraberlik vurgusu yaparak, "Ramazan bereket ve rahmet ayıdır. 15 Ramazan Dünya Yetimler Günü'nde İnsani Yardım Vakfı Kayseri Şubesi ve sivil toplum kuruluşları ile birlikte düzenlediğimiz iftarda yetim evlatlarımızla buluştuk. İslam ülkelerinin teklifi ve İslam Birliği Teşkilatı'nın da desteği ile her yıl Ramazan ayının 15. günü 'Dünya Yetimler Günü' olarak kutlanıyor. Biz bir yetim peygamberin ümmetiyiz. Bizim inancımızda yetimin ayrı bir yeri var. Hep birlikte yetimlere birer anne kucağı olmak için elimizden geleni yapmalıyız. Bu çocukları sahiplenmek ve onların geleceğini aydınlatmak içi çalışmalar yapmaya devam edeceğiz. Bugün sizlerle birlikte iftarımızı açmanın mutluluğunu yaşıyoruz. Yetim gülerse, dünya güler. Dünya da yaşayan tüm toplumlar sofralarını yani; ekmeğini, gönlünü, sevgisini, muhabbetini paylaşırsa gerçek anlamda huzura ermiş olur. Bugün burada sizlerle birlikte aynı sofrayı paylaşmaktan çok mutlu oldum. Allah oruçlarımızı ve ibadetlerimizi kabul etsin. Bizlere emanet yavrularımızın daima yanlarındayız" dedi. - KAYSERİ

Melikgazi'de 'Dünya Yetimler Günü' iftarı
Melikgazi'de 'Dünya Yetimler Günü' iftarı
Melikgazi'de 'Dünya Yetimler Günü' iftarı

YORUMLAR
500
KAY-SER A.Ş. 2021 yılı 26. Olağan Mali Kurulu yapıldı KAY-SER A.Ş. 2021 yılı 26. Olağan Mali Kurulu yapıldı

Melikgazi Belediyesi, Mustafa Palancıoğlu, Kayseri, İslam, Yerel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Yerel Melikgazi'de 'Dünya Yetimler Günü' iftarı - Son Dakika


Son Dakika
14:10 Arda Güler'den duygulandıran istek: Abi sıkı tut kaybolmasın
14:08 Fahriye Evcen ve Burak Özçivit'in oğulları Karan 3 yaşında girdi!
14:06 8'inci Cumhurbaşkanı merhum Turgut Özal vefatının 29'uncu yılında anıldı
13:45 Fatih Terim'den heyecanlandıran mesaj: Türk futboluna miras bırakmak istiyorum
13:40 İstanbul Fatih'te taksiyle uyuşturucu ticareti yapan 4 kişi yakalandı
13:21 Rus milyarder Deripaska'nın lüks yatı Fethiye kıyılarında görüntülendi
12:40 Evine ilk kez gittiği erkeğin banyosunu yorumlayan genç kız, eleştirilerin odağı oldu
12:34 Rusya kruvazörün intikamını almak için Kiev'i hedef aldı!
12:33 "Galatasaray'dan başka bir takım yönetir misiniz?" sorusuna Fatih Terim'den kesin yanıt
12:18 Eşiyle ilişkiye girdiği sırada eve gelen baldızının önüne çıplak çıktı, ailede kriz patladı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 17.04.2022 14:18:43. #1.12#
SON DAKİKA: Melikgazi'de 'Dünya Yetimler Günü' iftarı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement