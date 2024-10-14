Memur-Sen Servis Hizmetleri Devam Edecek - Son Dakika
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Yerel

Memur-Sen Servis Hizmetleri Devam Edecek

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Memur-Sen Başkanı Yalçın, bakanlıklarla görüşmelerin sonucunda hizmetlerin süreceğini açıkladı.

14.10.2024 10:58
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Memur-Sen Başkanı Yalçın: "Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı ile görüşmelerimiz ve Hazine ve Maliye Bakanlığı ile yaptığımız istişarelerimiz sonuç verdi. Cumhurbaşkanlığı İdari İşler Başkanlığı Hukuk ve Mevzuat Genel Müdürlüğü tarafından kamu kurum ve kuruluşlarına gönderilen yazıda servis hizmetine devam edileceği belirtilmiştir." - ANKARA

Kaynak: İHA

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı, Politika, Ekonomi, Yerel, Kamu, Son Dakika

Son Dakika Yerel Memur-Sen Servis Hizmetleri Devam Edecek - Son Dakika

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