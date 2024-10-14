Memur-Sen Başkanı Yalçın: "Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı ile görüşmelerimiz ve Hazine ve Maliye Bakanlığı ile yaptığımız istişarelerimiz sonuç verdi. Cumhurbaşkanlığı İdari İşler Başkanlığı Hukuk ve Mevzuat Genel Müdürlüğü tarafından kamu kurum ve kuruluşlarına gönderilen yazıda servis hizmetine devam edileceği belirtilmiştir." - ANKARA
Son Dakika › Yerel › Memur-Sen Servis Hizmetleri Devam Edecek - Son Dakika
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