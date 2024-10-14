Memur-Sen Servis Hizmetleri Devam Edecek

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Sur canisi bilgisayarında tek bir video bırakıp ne var ne yok silmiş

Memur-Sen Başkanı Yalçın: "Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı ile görüşmelerimiz ve Hazine ve Maliye Bakanlığı ile yaptığımız istişarelerimiz sonuç verdi. Cumhurbaşkanlığı İdari İşler Başkanlığı Hukuk ve Mevzuat Genel Müdürlüğü tarafından kamu kurum ve kuruluşlarına gönderilen yazıda servis hizmetine devam edileceği belirtilmiştir." - ANKARA