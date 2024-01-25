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'Mendebur' Filminin Çekimleri Malatya'da Başladı - Son Dakika
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'Mendebur' Filminin Çekimleri Malatya'da Başladı

Malatyalı Görüntü Yönetmeni Ali Aslan'ın yönetmenlik çalışması olan 'Mendebur' filminin çekimleri Malatya'da başladı. Filmden elde edilecek gelir depremzedelere bağışlanacak.

\'Mendebur\' Filminin Çekimleri Malatya\'da Başladı
25.01.2024 - 16:35,  Güncelleme: 16:53
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'Mendebur' filminin çekimleri Malatya'da başladı

Filmden elde edilecek gelir depremzedelere bağışlanacak

MALATYA - 6 Şubat depreminden sonra Malatya'da depremzedelere yardım çalışmalarını organize eden ve aynı sürede 'Memleketimin sessiz bayramı' adlı kısa filmi de çeken Malatyalı Görüntü Yönetmeni Ali Aslan'nın ilk uzun metrajlı sinema filmi yönetmenlik çalışması olan 'Mendebur' filminin çekimleri Malatya'da başladı.

Malatya kent merkezi ile Arapgir'de başlayan 6 Üniversite öğrencisinin kış kampı yapmak amacıyla bir araya geldikleri süreci anlatan filmin kadrosunda ise ünlü oyuncular Aslı Bekiroğlu, Ahmet Kayakesen, Cem Özer, Selahattin Taşdöğen, Şevki Özcan,Hakan Eksen, Barış Ali Çeliker, Tuncay Gençkalan, Negar Pashei, Ömer Konakcı ve Ali Biricik yer alıyor.

Filme dair değerlendirmelerde bulunan yönetmen Ali Aslan, " Kendi memleketim toprağımda, ilk yönetmenliğimi böyle bir projede yaptığımdan dolayı hem gururluyum hem de heyecanlıyım içimizde buruk bir heyecan. Yaşanan asrın felaketi depremden sonra Malatya'mız ve kültür sanat adına bir şeyler yapmak adına böyle bir projeye giriştik. Projemizde çok değerli oyuncu arkadaşlarımız var. Arapgir Belediye Başkanımız Haluk Cömertoğlu misafirperverliğinde çekimleri gerçekleştiriyoruz. Malatya Valiliğimiz ve Malatya Büyükşehir Belediyemizin destekleri var. Projeyi yaparken projenin temel amacının insanları bir nebze deprem psikolojisinden uzaklaştırmak. Malatya'da ve ilçelerinde böyle projelerinin yapılabileceğini tüm sektöre duyurmaktır. Yaralı bir Malatya'dan bahsediyoruz Kış mevsimde insanlarımız konteyner kente yaşıyorlar çocuklara ve insanlarımıza nasıl yardım yapabiliriz ve destekleye biliriz diye düşüncesiyle yola çıktık Mendebur filmimiz yaklaşık 1 ay sürecek belirli kısımları Malatya merkezde yüzde 80 ise Apargir ilçemizde çekilecek filmde elde edilen gelirin çoğu deprem zede alilere ve çocuklara destek amaçlı kullanılacaktır. Malatya Valiliğimiz ve Arapgir Belediye Başkanımızla koordineli bir şekilde çalışıyoruz. Projeyi oyunlarımıza teklif olarak götürdüğümüzde. Oyuncularımız düşünmeden Malatya'da olacağını bildikleri için hiç düşünmeden kabul ettiler, 6 Üniversite öğrencisinin kış kampı yapmak amacıyla bir araya geldikleri süreci anlatıyor macera ve dram anlatıyor. Arapgir ilçesinde kış kampını anlatıyor, Arapgir ilçesi gerçekten plato gibi her yeri tarihi Malatya'mız da çok güzel bir yer böyle bir projeyle Malatya'mızın sesini duyurabilirsek ne mutlu bize " ifadelerini kullandı

Aslan, filmin çekimlerinin sorunsuz bir şekilde sürdüğünü kaydetti.

Kaynak: İHA
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