Menemen'de Ramazan dayanışması - Son Dakika

Menemen Belediyesi ve Türk Kızılay Menemen Şube Başkanlığı arasında, Ramazan ayı boyunca iftarlık yemek dağıtım protokolü imzalandı. Protokol kapsamında, Menemen'de ihtiyaç sahibi 7 bin haneye Ramazan ayı boyunca iftarlık yemek dağıtımı gerçekleştirilecek.

Menemen Belediyesi, Türk Kızılay Menemen Şubesi iş birliği ile Ramazan ayı için kolları sıvadı. Türk Kızılay İzmir Şube Başkanı Kerem Fahri Baykalmış ve Menemen Belediye Başkan Vekili Aydın Pehlivan arasında yapılan protokol kapsamında, kentte ihtiyaç sahibi 7 bin haneye Ramazan ayı boyunca iftarlık yemek dağıtımı gerçekleştirilecek.

Protokol ile ilgili konuşan Menemen Belediye Başkan Vekili Aydın Pehlivan, "11 ayın sultanı Ramazan; hoşgörü, yardımlaşma, dayanışma ve paylaşma duygularının pekiştiği bir aydır. Bu duygularla, Menemenimizde dayanışma ruhunu geçen yıl olduğu gibi bu yıl da en üst noktada yaşatacağız. Geçen yıl belediyemiz, Türk Kızılay İzmir Şube Başkanlığı ve ilçemizdeki hayırsever iş insanlarımızın katkılarıyla, Ramazan ayı boyunca ilçemizde yaşayan ihtiyaç sahibi 3 bin 500 ailemize iftarlık yemek dağıtımı gerçekleştirmişti. Bu yıl Türk Kızılay Şube Başkanı Sayın Kerem Fahri Baykalmış ile yaptığımız protokol kapsamında bu sayıyı 7 bine çıkarttık. Ramazan Bayramı'na kadar da ihtiyaç sahibi hemşerimize erzak yardımlarımızı sunacağız. Rabbim yapılan tüm hayırları kabul eylesin. Ramazan ayının tüm insanlarımıza ve ülkemize hayırlara vesile olmasını diliyorum" dedi.

Türk Kızılay İzmir Şube Başkanı Kerem Fahri Baykalmış da, "Her yıl olduğu gibi bu Ramazan ayında da hayırseverlerin yaptıkları yardımları doğru bir şekilde ihtiyaç sahiplerine ulaştıracağız. Bu noktada her daim yanımızda olan Belediye Başkanımız Aydın Pehlivan'a teşekkür ediyorum" diye konuştu. - İZMİR