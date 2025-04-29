Menteşe Belediye Başkanı\'ndan 1 Mayıs Mesajı

Menteşe Belediye Başkanı Gonca Köksal Aras, '1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü'nde yayımladığı mesajında, "Emeğin, birlik ve beraberliğin, demokrasinin, barışın ve dayanışmanın simgesi olan 1 Mayıs kutlu olsun" dedi.

Başkan Köksal Aras, mesajında şu ifadelere yer verdi:

"Emeğin, birlik ve beraberliğin, demokrasinin, barışın ve dayanışmanın simgesi olan 1 Mayıs, bir bayram günüdür. Menteşe Belediyesi olarak, emeğe ve alın terine değer veren bir anlayışla şehrimize hizmet ediyoruz. Menteşe'mize değer katan tüm işçi ve emekçi kardeşlerime teşekkür ediyorum. İnanıyorum ki tüm işçi ve emekçilerin insan onuruna yakışır bir yaşam sürdüğü, eşitsizliklerin ve haksızlıkların son bulduğu, emek haklarının korunduğu aydınlık günlere hep birlikte ulaşacağız. Alın teri ve emeğiyle kentimize ve ülkemize değer katan tüm emekçilerin 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü'nü kutluyorum" - MUĞLA