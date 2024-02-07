Menteşe Belediyesi İklim Değişikliği Eylem Planı Projesi Kapsamında Eğitim Düzenledi

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Menteşe Belediyesi, "İklim Değişikliği Eylem Planı" projesi kapsamında personeline, sivil toplum örgütü temsilcilerine ve kamu kurumları personeline yönelik eğitim düzenledi.

Menteşe Belediyesi 2023 Yılı Teknik Destek Programı kapsamında GEKA'ya yaptığı başvuru sonrasında İklim Değişikliği Eylem Planı projesi ile teknik destek almaya hak kazanmıştı. Proje kapsamında Konakaltı İskender Alper Kültür Merkezi'nde Menteşe Belediyesi personeline, sivil toplum örgütlerine ve kamu kurumlarının personeline eğitim verildi.

Toplam 3 gün süren eğitimler kapsamında 19 Mayıs Üniversitesinde görevli Akademisyen Prof. Dr. Yüksel Ardalı tarafından katılımcılara yenilenebilir enerji kaynakları, sulu peyzajdan kuru peyzaja geçiş, sürdürülebilirlik, Paris İklim Anlaşması ve Yeşil Mutabakat, İklim Değişikliği Eylem Planı'nın gerekliliği, küresel iklim değişikliği, kurumsal ölçekte alınabilecek önlemler, kentsel gelişim ve uyumlu çevre, ulaşım, yenilenebilir enerji, atık yönetimi, sanayi, tarım, hayvancılık ve orman başlıklarında eğitim verildi.

Menteşe Belediye Başkanı Bahattin Gümüş, bugünün en önemli konularından biri olan iklim değişikliğine yönelik bilinçlendirme ve eğitim faaliyetlerine devam ettiklerini kaydederek, "İklim Değişikliği Eylem Planı projesi ile GEKA'dan 100 bin TL'ye kadar hibe desteği almaya hak kazanmıştık. Bu destek kapsamında başta personelimize, STK üyelerine ve diğer kurumların personeline eğitimler veriyor ve çeşitli uygulamalar yapıyoruz. Hedefimiz iklim değişikliğine karşı kent direncini arttırmaktır" diye konuştu.