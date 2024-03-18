Meraların satıldığını iddia eden köylülerden protesto yürüyüşü
GAZİANTEP - Gaziantep'in Yavuzeli ilçesinde kırsal alandaki meraların satıldığını iddia eden Büyükkarakuyu Mahallesi sakinleri, protesto yürüyüşü düzenleyerek tepki gösterdi.
Gaziantep'in Yavuzeli ilçesine bağlı kırsal Büyükkarakuyu Mahallesi sakinleri, kırsal alandaki meraların satıldığını iddia etti. Kırsal alanda hayvanlarını otlattıkları meraların fabrika yapılacağı bahanesiyle satıldığını öne süren yüzlerce mahalle sakini protesto yürüyüşü düzenledi. Köyden meraların bulunduğu alana kadar slogan atarak yürüyen vatandaşlar, söz konusu mera satışı ile ilgili kararın iptal edilmesi çağrısında bulundu.
"5-6 bin civarı büyükbaş hayvanı otlatacak alan bulamayacağız"
Meraların satılması durumunda mahallede bulunan 5-6 bin civarı büyükbaş hayvanı otlatacak alan bulamayacaklarını belirten vatandaşlardan Osman Üzüm, satış kararından vazgeçilmesi ve besicilerin mağdur edilmemesi çağrısında bulundu.
Protesto yürüyüşü yapan vatandaşlar daha sonra dağıldı.
(SVY-LO-SO-Y)
Son Dakika › Yerel › Meraların satıldığını iddia eden köylülerden protesto yürüyüşü - Son Dakika
31 Mart yerel seçimleri öncesi Malatya'da yoğun katılımla gerçekleşen mitinge katılan Cumhurbaşkanı Erdoğan, konuşmasının sonlarına doğru kendisine bir şeyler anlatmak isteyen bir kadına kızdı. Erdoğan, ne dediği tam olarak anlaşılmayan kadına "Ya tamam ver ver, oradaki kardeşlerimize ver. Onlar benim memurlarım ver. Şu anda görüyorsunuz bak burada işimiz var" dedi.
Muş'un Varto ilçesinde Avrupa Birliği destekli olarak düzenlenen voleybol turnuvası devam ediyor. İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü çalışanları, İlçe Emniyet Müdürlüğü takımını 3-0 mağlup etti. Turnuva sonunda finale kalan takıma kupasını Varto Kaymakamı Musa Ayyıldız verecek.
AK Parti'den yeniden aday gösterilen Niğde Belediye Başkanı Emrah Özdemir, yeni dönemde gerçekleştireceği projeleri tanıttı. Özdemir, Kale Çevresi Yenileme ve Koruma, Dışarı Cami Otopark ve Peyzaj, Efendibey Sosyal Konut ve Nar Sosyal Konut projeleri hakkında bilgi verdi. Pandemi ve deprem gibi zorlu süreçlere rağmen belediyenin başarılı çalışmalarını vurgulayan Özdemir, önümüzdeki 5 yıl için yeniden aday olduğunu belirtti.
CHP'nin Aydın Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Özlem Çerçioğlu'nun, seçim vaatleri ve çalışmaları hakkında bilgilerin yer aldığı pankartları YSK'nın kararıyla kaldırıldı. AK Parti tarafından İlçe Seçim Kurulu'na verilen şikayet dilekçesinde "Her ne kadar herhangi bir siyasi partinin amblemine yer verilmediği tespit edilmiş ise de, söz konusu afişlerin siyasi propaganda içerdiği anlaşılmaktadır" ifadeleri yer aldı.
Yeni yapılan bir seçim anketine göre, İstanbul'daki yerel seçimlerde kimin önde olduğu merak konusu oldu. Optimar Araştırma'nın anketine göre, Murat Kurum ve Ekrem İmamoğlu arasındaki rekabet devam ederken, Yeniden Refah Partisi'nin adayı Mehmet Altınöz'ün yüzde 10'a yakın bir oy alması dikkat çekti. Ankete göre, Murat Kurum'a oy vereceğini belirtenlerin oranı yüzde 41.7, Ekrem İmamoğlu diyenlerin oranı ise yüzde 41 oldu.
İran'da kadın ve erkeklerin birlikte katıldığı partiler yasak olsa da ahlak polisinin gözetiminden uzaktaki yerlerde yapılmaya devam ediyor. Kadın DJ'ler, kalabalıkları dansa kaldıran ritimleriyle tabuları yıkarken kültürel kalıpları da bozuyorlar. İran'da son yıllarda değişim isteyen kadın hareketlerine bağlı hisseden DJ'ler, yeraltı müzik sahnesinde başarıyla yer alıyorlar.
Sizin düşünceleriniz neler ?