Merg Ovası sular altında kaldı - Son Dakika
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Merg Ovası sular altında kaldı

04.03.2022 00:57
Merg Ovası sular altında kaldı

Adıyaman'ın Çelikhan ilçesinde birkaç gündür etkili olan yağmur yağışından dolayı Merg Ovası sular altında kaldı.

Adıyaman'ın Çelikhan ilçesinde birkaç gündür etkili olan yağmur yağışından dolayı Merg Ovası sular altında kaldı.

Çelikhan ilçesinde yaklaşık 3 gündür etkili olan yağmur yağışıyla birlikte Çelikhan'ın Merg Çayı taştı. Merg Çayının yoğun yağmur sularını kaldıramaması ve taşmasıyla birlikte Merg Ovasındaki tarım arazileri sular altında kaldı. Bir çok arazinin sulardan dolayı zarar gördüğü belirten Çelikhanlı vatandaşlardan Ebumüslüm Çakmak, "Üç günden bu yana Çelikhan'da yağan yağmurdan dolayı Çelikhan Merg Ovası tamamen sular altında kalmıştır" diye konuştu. - ADIYAMAN

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Merg Ovası sular altında kaldı Merg Ovası sular altında kaldı

Adıyaman, Çelikhan, Tarım, Yerel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Yerel Merg Ovası sular altında kaldı - Son Dakika


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