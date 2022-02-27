Merinos Lokali'nde sona doğru - Son Dakika
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Merinos Lokali'nde sona doğru

27.02.2022 15:18

Merinos Lokali'nde sona doğru Bursa Büyükşehir Belediyesi tarafından Türkiye'nin ilk sanayileşme atılımlarından olan Merinos Fabrikası'nın ruhunun yaşatılması amacıyla yaptırılan 'Merinos Lokali'nde çalışmalar tamamlanma aşamasına geldi.

Merinos Lokali'nde sona doğru

BURSA - Bursa Büyükşehir Belediyesi tarafından Türkiye'nin ilk sanayileşme atılımlarından olan Merinos Fabrikası'nın ruhunun yaşatılması amacıyla yaptırılan 'Merinos Lokali'nde çalışmalar tamamlanma aşamasına geldi.

Cumhuriyet dönemi sanayisinin sembol kuruluşlarından olan Merinos Fabrikası'nda 'alın terleriyle' ülke ekonomisine değer katan çalışanların talebi üzerine projelendirilen lokalin temeli, yaklaşık 5 ay önce atılmıştı. Merinos Parkı içerisinde 250 metrekarelik alana inşa edilen, bünyesinde tuvaletler, abdesthaneler, bebek bakım odası, bay bayan mescitler, lokal ve mutfağın bulunacağı lokal binasında kaba inşaat tamamlanırken, ince işçilikler ile elektrik ve mekanik imalatlarda da artık sona gelindi.

Merinos'tan emekli olanların buluşma noktası haline gelecek tesis, aynı zamanda Türkiye'nin sanayileşme tarihine de ışık tutacak.

Merinos Lokali'nde sona doğru
Merinos Lokali'nde sona doğru
Merinos Lokali'nde sona doğru

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Bursa Büyükşehir Belediyesi, Türkiye, Merinos, Yerel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Yerel Merinos Lokali'nde sona doğru - Son Dakika


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