Merkezefendi'de İlaçlama Çalışmaları Başladı - Son Dakika
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Merkezefendi'de İlaçlama Çalışmaları Başladı

25.05.2022 18:21
Merkezefendi'de İlaçlama Çalışmaları Başladı

Merkezefendi Belediyesi, yaz aylarının yaklaşması ile ortaya çıkan sinek ve karasinek gibi haşerelere karşı ilaçlama çalışmalarına başladı.

Merkezefendi Belediyesi, yaz aylarının yaklaşması ile ortaya çıkan sinek ve karasinek gibi haşerelere karşı ilaçlama çalışmalarına başladı.

Merkezefendi Belediyesi ilçe genelindeki çalışmalarına devam ediyor. Bu kapsamda havaların ısınmasıyla birlikte insan sağlığını tehdit eden haşerelerle mücadele etmek üzere ilaçlama çalışmaları başladı. Merkezefendi Belediyesi Çevre Koruma ve Kontrol Müdürlüğü tarafından düzenlenen ilaçlama faaliyetleri, çevre sağlığı açısından hiçbir yan etkisi bulunmayan, Sağlık Bakanlığı onaylı ilaçlarla yapılıyor. Sivrisineklerin ve haşerelerin üreme noktaları olan yerler büyük bir titizlikle ilaçlanıyor. 14 araç ve 39 personel ile sürdürülen çalışmalar, belirlenen program doğrultusunda tüm mahallelerde gerçekleştiriliyor. İlaçlama çalışmalarında haşerelere karşı erken önlem alınmasının önemine dikkat çeken Çevre Koruma ve Kontrol Müdürlüğü yetkilileri, yapılan çalışmalarda ekolojik dengenin korunduğunu belirtti.

"BELİRLİ BİR TAKVİM ÇERÇEVESİNDE MERKEZEFENDİMİZİN TÜM MAHALLELERİNDE İLAÇLAMA ÇALIŞMALARI GERÇEKLEŞTİRİYORUZ"

İlçede yaşayan vatandaşların yaz aylarını rahat bir şekilde geçirmeleri için çalışmaları hızlandırdıklarını belirten Merkezefendi Belediye Başkanı Şeniz Doğan, "Yaz ayları gelmeden önce sivrisinek, sinek ve haşere oluşumunun önüne geçilmesi açısından erken dönemde yapılan ilaçlama mücadele büyük önem taşıyor. Belirli bir takvim çerçevesinde Merkezefendimizin tüm mahallelerinde ilaçlama çalışmaları gerçekleştiriyoruz. Ekiplerimiz hemşehrilerimizin sağlığı ve huzuru için tüm gücüyle çalışıyor. Daha temiz, sağlıklı ve yaşanabilir bir Merkezefendi için faaliyetlerimizi hız kesmeden sürdüreceğiz" diye konuştu.

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Kaynak: ANKA

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