Mersin Akdeniz Belediye Başkanı Hoşyar Sarıyıldız, ilk nikahını kıydı - Son Dakika
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Mersin Akdeniz Belediye Başkanı Hoşyar Sarıyıldız, ilk nikahını kıydı

Mersin Akdeniz Belediye Başkanı Hoşyar Sarıyıldız, ilk nikahını kıydı

Mersin'in merkez ilçe Akdeniz Belediye Başkanı Hoşyar Sarıyıldız, göreve başlamasının ardından ilk nikahını kıydı. Sarıyıldız, genç çiftlere nikah cüzdanlarını vererek ömür boyu sağlık ve mutluluk diledi.

27.04.2024 14:42  Güncelleme: 14:49
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Mersin'in merkez ilçe Akdeniz Belediye Başkanı Hoşyar Sarıyıldız, göreve başlamasının ardından ilk nikahını kıydı.

Akdeniz Belediye Başkanı Hoşyar Sarıyıldız, Akdeniz Belediyesi Nikah Salonu'nda gerçekleşen törende, Seher Askay ile Salih Akın çiftinin ve ailelerinin mutluluğuna ortak oldu. Sarıyıldız, genç çiftlere nikah cüzdanlarını vererek ömür boyu sağlık ve mutluluk diledi.

Evlilikte, karşılıklı sevgi ve saygının korunmasının önemine dikkat çeken Sarıyıldız, "Genç arkadaşlarımızın evliliğini gerçekleştirdiğimiz bu tören, aynı zamanda belediye başkanı olarak da kıydığımız ilk nikah. Bu vesileyle çiftimizin ve ailelerinin sevinçlerini, heyecan ve mutluluklarını da paylaşmış olduk. Mutlu ve huzurlu bir evliliğin sırrı, karşılıklı sevgi, saygı ve dayanışma içinde olabilmektir. Güzel ve örnek bir evliliğe adım atmanızı diliyorum. Evliliğinizin hayırlı olmasını diliyor, sizlere, ailelerinize ve sevdiklerinize ömür boyu sağlık ve mutluluklar diliyorum" dedi.

Sarıyıldız, evliliğe adım atan gençlerden ve şahitlerden onay aldıktan sonra çiftin nikahını gerçekleştirdi, ardından aile cüzdanını salondan yükselen alkışlar eşliğinde geline teslim etti. - MERSİN

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Mersin Akdeniz Belediye Başkanı Hoşyar Sarıyıldız, ilk nikahını kıydı - Son Dakika

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