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Mersin Büyükşehir Belediyesi, Aşık Veysel'i Anma Konseri düzenledi - Son Dakika
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Mersin Büyükşehir Belediyesi, Aşık Veysel'i Anma Konseri düzenledi

Mersin Büyükşehir Belediyesi Türk Halk Müziği Topluluğu, '2023 UNESCO Dünya Aşık Veysel Yılı' kapsamında 'Aşık Veysel'i Anma Konseri' düzenledi. Konserde, Aşık Veysel'in türküleri seslendirildi.

Mersin Büyükşehir Belediyesi, Aşık Veysel\'i Anma Konseri düzenledi
22.12.2023 - 11:30,
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Mersin Büyükşehir Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Dairesi Başkanlığı bünyesindeki Mersin Büyükşehir Belediyesi Türk Halk Müziği Topluluğu tarafından, '2023 UNESCO Dünya Aşık Veysel Yılı' kapsamında 'Aşık Veysel'i Anma Konseri' düzenlendi. 'Dostlar seni unutur mu?' sloganıyla düzenlenen konserde, Türk Halk Müziği'ne önemli katkılar sunan büyük halk ozanı Aşık Veysel Şatıroğlu, kendi türküleriyle anıldı.

Büyük ozan Aşık Veysel, ölümünün 50. yılında Toros Üniversitesi Rektörlük Binası Kültür Merkezi'nde düzenlenen konser ile anıldı. Konseri; Mersin Büyükşehir Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Dairesi Başkanlığı Koordinatörü, Opera Sanatçısı Bengi İspir Özdülger ve sanatseverler dinledi.

Erdal Koşar şefliğinde sahne alan Mersin Büyükşehir Belediyesi Türk Halk Müziği Topluluğu, birbirinden güzel Aşık Veysel türkülerini seslendirdi.

KOŞAR: "BUGÜN SADECE BÜYÜK OZANIN TÜRKÜLERİNDEN OLUŞAN BİR KONSER HAZIRLADIK"

Mersin Büyükşehir Belediyesi Türk Halk Müziği Topluluğu Orkestra Şefi Erdal Koşar, konser sonrasında yaptığı değerlendirmede, "Bugün büyük usta, ozan, şair ve ülkemizin somut olmayan kültür mirası Aşık Veysel'in ölümünün 50. yıl dönümünde büyük ustayı anmak üzere toplandık. UNESCO tarafından 2023 yılı Aşık Veysel Yılı ilan edildiğinden dolayı biz bu yıl büyük ozanı anmadan geçemedik. Zaten her konserimizde türküleri ve bizlere yol gösterdiği şiirleriyle her zaman anmaya devam ediyoruz. Bugün sadece büyük ozanın türkülerinden oluşan bir konser hazırladık. Çok heyecanlıyız. Cumhuriyet'in de 100. yılına denk gelmesi ve büyük ustanın ölümünün 50. yıl dönümünde böyle güzel bir konser hazırladığımız için de bunun heyecanını ve gururunu yaşıyoruz" dedi.

Kaynak: ANKA
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SON DAKİKA: Mersin Büyükşehir Belediyesi, Aşık Veysel'i Anma Konseri düzenledi - Son Dakika
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