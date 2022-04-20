Mersin Büyükşehir Belediyesince 200 bin iftar yemeği dağıtıldı - Son Dakika
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Mersin Büyükşehir Belediyesince 200 bin iftar yemeği dağıtıldı

20.04.2022 10:31
Mersin Büyükşehir Belediyesince 200 bin iftar yemeği dağıtıldı

Mersin Büyükşehir Belediyesince, Ramazan ayının ilk yarısında 200 bin paket iftar yemeğinin vatandaşların kapısına kadar ulaştırıldığı bildirildi.

Mersin Büyükşehir Belediyesince, Ramazan ayının ilk yarısında 200 bin paket iftar yemeğinin vatandaşların kapısına kadar ulaştırıldığı bildirildi.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, Sosyal Hizmetler Dairesinin bu yıl Ramazan ayı dolayısıyla başlattığı iftar yemeği dağıtımları sürüyor. Günlük 12 bin vatandaşa yemek ulaştırılırken, Ramazan'ın ilk yarısında 200 bin paket yemeğin dağıtımı gerçekleştirildi.

Sosyal Hizmetler Şube Müdürü Özlem Yaşar, şu ana kadar 200 bin paket iftar yemeğini vatandaşlara ulaştırdıklarını belirterek, "Ramazan'ın ilk gününden itibaren 13 ilçemizde günlük toplam 12 bin yemek dağıtımıyla başladık. Vatandaşlarımızın kapısına kadar yemekleri ulaştırdık. Menümüzde kavurma, pilav ve hurma var. 30 gün boyunca aynı menüyü şehrin farklı noktalarında tüm vatandaşlarımıza ulaştırma amacındayız" dedi.

Vatandaşlardan Mevlüde Sağkan, iftar yemeği dağıtımlarından memnun kaldıklarını vurgulayarak, "3 kişilik iftar yemeği verdiler, çok teşekkür ediyorum. Hizmetlerinin devamını diliyorum. Halka hizmet etmek çok güzel bir şey. Her şeyden önce bir paylaşım. Başkanımızın bize sürekli hizmet vermesinden çok memnunum" diye konuştu. - MERSİN

Mersin Büyükşehir Belediyesince 200 bin iftar yemeği dağıtıldı
Mersin Büyükşehir Belediyesince 200 bin iftar yemeği dağıtıldı

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Mersin gazeteciler, iftar sofrasında buluştu Mersin gazeteciler, iftar sofrasında buluştu

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Kaynak: İHA

Son Dakika Yerel Mersin Büyükşehir Belediyesince 200 bin iftar yemeği dağıtıldı - Son Dakika


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