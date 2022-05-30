Mersin Büyükşehir'in Kursiyerleri Dikiyor, İhtiyaç Sahipleri Alıyor

Mersin Büyükşehir Belediyesi'nin MERCEK Mesleki Eğitim Merkezi'nde 2 aydır süren dikiş kursunun ilk ürünleri ortaya çıktı. Kursiyerlerin ilk etapta ürettiği 86 parça çocuk giysisi, ihtiyaç sahibi vatandaşlara ulaştırılmak üzere Büyükşehir'in Kıyafet Evi'nde raflara dizildi.

Büyükşehir Belediyesi'nin Yenişehir ilçesi Güvenevler Mahallesi'nde bu yıl hizmete başlayan MERCEK Mesleki Eğitim Merkezi'nde dikiş kursları 2 aydır sürüyor.

MERCEK'te konfeksiyon alanında el becerisi kazanmaya başlayan kursiyerler, ilk ürünlerini ortaya çıkarıyor. Çocuklar için üretilen giysiler MERCEK'ten Kıyafet Evi'ne ulaşıyor.

86 PARÇA YENİ ÜRÜN KIYAFET EVİ'NİN RAFLARINA DİZİLDİ

Akdeniz ilçesi Ulu Çarşı'da yer alan Büyükşehir'in Kıyafet Evi'ne ulaşan ilk etapta 86 parça ürün raflardaki yerini aldı. Açıldığı 2020 yılından bu yana 7 bin vatandaşın faydalandığı Kıyafet Evi, MERCEK'ten gelen çocuk giysileriyle daha da renklendi. Asgari ücretin altında geliri olanların öncelikli olarak yararlandığı Kıyafet Evi'nde, Büyükşehir'in kursunda dikilen kıyafetler çocukların ilgi odağı oldu.

"BURADA HAZIRLANIYOR, ÜTÜLENİYOR, PAKETLENİYOR VE KIYAFET EVİ'NE ULAŞTIRIYOR"

MERCEK Mesleki Eğitim Merkezi'nin Dikiş Kursu Eğitmeni Besire Ballıkaya Nehir, 2 ayda iyi bir ilerleme kaydettiklerini vurgulayarak, "Ekibimiz çok güzel. Yeni arkadaşlar da ilave oldu. Sırada bekleyen arkadaşlarımız da var. Güzel ürünler üretiyoruz. Malzeme tedarikimizi, her şeyimizi sağ olsun Büyükşehir Belediyemiz karşılıyor. Bu ürünler burada hazırlanıyor, ütüleniyor, paketleniyor ve buradan Kıyafet Evi'ne ulaştırıyor. Hem öğretiyoruz hem de ürettiğimiz ürünler ihtiyaç sahibi çocuklara ulaştırılıyor" dedi.

"KIYAFETLERİMİZ KIYAFET EVİ'NİN RAFLARINDA YERLERİNİ ALDI"

Kıyafet Evi Koordinatörü Nesrin Çalışkan ise ürünlerin büyük bir ilgi gördüğünü belirterek, "MERCEK'te dikiş kursunda üretimi yapılan kıyafetlerimiz, vatandaşlarımıza verilmek üzere Kıyafet Evi'nin raflarında yerlerini aldı. Ürün çeşitliliği çok güzel. Pembe, mavi, işlemeli ürünlerimiz ve hepsi el emeği. Çok fazla talep gördü. İlk etapta 86 parça ürün aldık ve bu işbirliği devam edecek" diye konuştu.

"BU KIYAFETLER ÇOK GÜZEL, ÇOK BEĞENDİK"

Dilekçeyle başvurusunu yaptıktan sonra kendisine verilen randevu saatinde kızları Nurgül ve Nurcan'a kıyafet almaya gelen anne Keziban Yılmaz,"Buradan kızlarımıza kıyafet almaya geldik. Büyükşehir Belediyesi'ne ait dikiş kurslarının olduğunu öğrendik. Bu kıyafetler çok güzel, çok beğendik. Emeği geçen herkesin eline sağlık. Çok mutluyuz. İyi ki böyle bir belediyemiz ve böyle bir Kıyafet Evi var" dedi.