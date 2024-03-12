Mersin\'de 2. Çevre Yolu Tamamlandı

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Mersin Büyükşehir Belediyesi tarafından '2. Çevre Yolu Devam Projesi' kapsamında yapılan yeni yol açma çalışmalarının 2. etabı da tamamlandı. İlki 980, ikincisi ise bin 300 metre olan yol açma çalışmaları tamamen bitirilerek, yeni yol trafiğe açıldı.

Mersin Büyükşehir Belediyesi Yol Yapım, Bakım ve Onarım Dairesi tarafından 2. Çevre Yolu devam projesi kapsamında yapılan yeni yol açma çalışmaları tamamlandı. Mezitli İlçesi İsmet İnönü Bulvarı ile Akdeniz Caddesi'ni birbirine bağlayan bin 300 metre uzunluğunda ve 35 metre genişliğindeki çalışmalar sayesinde vatandaşlar; daha kısa, güvenli ve konforlu ulaşıma kavuşmuş oldu. Proje kapsamında bin 300 metrelik hat üzerinde 10 bin metre bordür ve 12 bin metrekare kaldırım imalatı yapılırken, 13 bin 130 ton da asfalt serimi yapıldı.

Söz konusu hat, MESKİ Arıtma Tesisi'ne kadar uzanırken, Fatih ve Akdeniz Caddesi'ne bağlantıları da yapıldı. Devam çalışmalarının ilk etabı ise 2023 yılında açılan 980 metrelik yol oldu. Tamamlanan etapla birlikte son 2 yılda, toplamda 2 bin 280 metre uzunluğunda yeni yol açıldı. İsmet İnönü Bulvarı ile Akdeniz Caddesi'ni birbirine bağlayan proje sayesinde vatandaşlar; D-400 trafiğine girmeden, MESKİ Arıtma Tesisi'ne kadar kesintisiz ve güvenli bir şekilde seyahat edebilecek.