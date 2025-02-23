Mersin'de ağaçlarda şaşırtan buz sarkıtları

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Çiftçi ağaçlardaki buz sarkıtlarını görünce şaştı kaldı

Mersinli çiftçi Sezgin Ünal:

"Bunlar buz, sanki buraya özel asılmış gibi. 50 yıldır böyle don görmedim"

MERSİN - Mersin'in Tarsus ilçesinde ağaçlarda oluşan buz sarkıtları üreticiyi şoka uğrattı. Çiftçi Sezgin Ünal, "Bunlar buz, sanki buraya özel asılmış gibi. 50 yıldır böyle don görmedim" dedi.

Sibirya soğukları birçok ilde olduğu gibi Mersin'de de etkili oldu. Özellikle tarımın başkenti Çukurova'da dondurucu soğuk, bahçelerdeki ürünlere zarar verdi. Mersin'in Tarsus ilçesinde de ağaçların buz tutmasına sebep olan zirai don çiftçileri şaşırttı. Tarsus ilçesi Cırbıklar Mahallesi'nde ikamet eden çiftçi Sezgin Ünal, "Çiftçinin hali perişan. Şu sarkıtlara bakın. Bunlar buz, sanki buraya özel asılmış gibi. Buz damlacıkları. Allah sonumuzu hayır eylesin. Rabbimden geldi, yapacak bir şey yok. Doluya karşı sigorta yapmıştık, dona karşı yaptırmamıştık. Yaşımız 50'yi geçti, böyle bir don görülmedi, o yüzden don sigortası yaptırmadık. Bütün çiftçimize geçmiş olsun" dedi.