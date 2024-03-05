Mersin'de Altyapı Hatlarının Temizlenmesi ve Tamiri İncelemesi

Noktasal kaplama teknolojisi ile yapılan çalışmalar sayesinde altyapı hatlarındaki mevcut hasar, çöküntü ya da çatlaklar kırma ve kazı işlemi yapılmadan tespit edilebiliyor. Tespitin ardından hasarlı nokta kazı yapılmadan CTP teknolojisiyle tamir ediliyor. Böylece sorunlara hızlı bir şekilde müdahale edilirken, maliyet de düşüyor.

"BİZ TÜM MERSİN'DEKİ ALTYAPILARIN MR'INI ÇEKİYORUZ"

Çalışmaları yerinde inceleyen Başkan Seçer, sistem hakkında bilgi vererek, "Biz tüm Mersin'deki altyapıların MR'ını çekiyoruz. Uzun süredir bakımı yapılmamış bazı bölgelerde hasarlar, çöküntüler, çatlaklar, patlaklar var. Pisliklerle tıkanmış. Bunların tespitini ve temizleme işlemlerini yapıyoruz. Şimdi burada da yaptığımız çalışma; tespit ettiğimiz sistemdeki çökmeleri, çatlakları kazı yapmadan, herhangi bir kırma dökme, kazma işlemlerine ihtiyaç duymadan yeni bir teknoloji ile CTP teknolojisiyle, elyaflı kaplama dediğimiz bir sistemle yapıyoruz" dedi.

Sistemin avantajlarını anlatan Başkan Seçer,"Böylelikle hem maliyetimiz düşüyor. Beşte bir oranında bir maliyeti oluyor. Yani normal konvansiyonel koşullarda biz bu tamiratı yapsak 5 lira harcarız ama bu yöntemle 1 liraya bu olayı bitiriyor ve tasarruf sağlıyoruz" diye konuştu.