Mersin'de Altyapı Hatlarının Temizlenmesi ve Tamiri Yapılıyor - Son Dakika
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Mersin'de Altyapı Hatlarının Temizlenmesi ve Tamiri Yapılıyor

Mersin\'de Altyapı Hatlarının Temizlenmesi ve Tamiri Yapılıyor

MESKİ'nin yürüttüğü çalışmaları inceleyen Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer, altyapı hatlarının temizlenmesi ve hasarlı yerlerin tamiri için yeni bir teknoloji kullanıldığını belirtti. Yapılan çalışmalar sayesinde maliyetlerin düşürüldüğü ve tasarruf sağlandığı ifade edildi.

05.03.2024 14:27  Güncelleme: 14:31
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MESKİ'nin yürüttüğü 'Mersin İli Muhtelif Mahallelerde Altyapı Hatlarının Temizlenmesi, Görüntülenmesi, Frezelenmesi ve Hasarlı Yerlerin Kazısız Teknolojilerle Noktasal Tamiri' işini yerinde inceleyen Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer, "Biz tüm Mersin'deki altyapıların MR'ını çekiyoruz. Uzun süredir bakımı yapılmamış bazı bölgelerde hasarlar, çöküntüler, çatlaklar, patlaklar var. Pisliklerle tıkanmış. Bunların tespitini ve temizleme işlemlerini yapıyoruz" dedi.

İncelemede Başkan Seçer'e, MESKİ Genel Müdürü İrfan Korkmaz, MESKİ bürokratları ve daire başkanları ile Başkan Danışmanı Ertan liman eşlik etti. Genel Müdür İrfan Korkmaz ve ekipten çalışmalar hakkında bilgi alan Başkan Seçer, çalışmaları yerinde inceledi.

CTP teknolojsi ile kazı yapmadan kaplama gerçekleştiriliyor

Çalışmalar hakkında bilgi veren ve sistemin avantajlarını anlatan Başkan Seçer, "Burada yaptığımız çalışma, tespit ettiğimiz sistemdeki çökmeleri, çatlakları kazı yapmadan, herhangi bir kırma dökme, kazma işlemlerine ihtiyaç duymadan yeni bir teknoloji ile CTP teknolojisiyle, elyaflı kaplama dediğimiz bir sistemle yapıyoruz. Böylelikle hem maliyetimiz düşüyor. Beşte bir oranında bir maliyeti oluyor. Yani normal konvansiyonel koşullarda biz bu tamiratı yapsak 5 lira harcarız ama bu yöntemle 1 liraya bu olayı bitiriyor ve tasarruf sağlıyoruz" diye konuştu. - MERSİN

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Mersin'de Altyapı Hatlarının Temizlenmesi ve Tamiri Yapılıyor - Son Dakika

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