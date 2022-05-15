Mersin'de Engelliler Haftasında etkinlik düzenlendi - Son Dakika
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Mersin'de Engelliler Haftasında etkinlik düzenlendi

15.05.2022 13:25
Mersin'de Engelliler Haftasında etkinlik düzenlendi

Mersin'de 10-16 Mayıs Engelliler Haftası dolayısıyla düzenlenen etkinlik renkli görüntülere sahne olurken, engelli bireyler özel yetenek ve hünerlerini sergiledi.

Mersin'de 10-16 Mayıs Engelliler Haftası dolayısıyla düzenlenen etkinlik renkli görüntülere sahne olurken, engelli bireyler özel yetenek ve hünerlerini sergiledi.

Mersin Otizm Gündüz Bakım Rehabilitasyon ve Aile Danışma Merkezi Müdürlüğü'nde düzenlenen etkinliğe, engelli sivil toplum kuruluşları, engelli dernekleri, resmi ve özel engelli bakım merkezleri, engelli yakınları ve engelli bireyler katıldı. Etkinlik programı çerçevesinde sosyal hizmet kuruluşlarından hizmet alan engelliler tarafından halk oyunları gösterisi sahnelendi, palyaço gösterileri yer aldı ve çeşitli eğlenceli yarışmalar düzenlendi. Pamuk şeker yapımı ve ikramı ile devam eden programda, katılımcılar gökyüzüne balon bıraktı. Etkinlik çerçevesinde engellilerin hazırladıkları el sanatları sergisi de büyük ilgi gördü.

Programda konuşan Mersin Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Veysel Topkaya, son 20 yılda engellilerle ilgili olarak eğitim, sağlık, istihdam, bakım ve hukuk alanında devrim niteliğinde adımlar atıldığını ve hizmetler geliştirildiğini söyledi. Engelli bireylerin toplumsal hayata ayrımcılığa uğramadan ve etkin bir biçimde katılımının sağlanması, hayatlarının kolaylaştırılması, ekonomik durumlarının iyileştirilmesi ve kimseye muhtaç olmadan yaşamlarını rahat bir şekilde sürdürmelerinin sağlanmasının amaçlandığını kaydeden Topkaya, "Engelli vatandaşlarımızın eğitim, istihdam, barınma, rehabilitasyon ve bakımının sağlanması, ailelerinin desteklenmesi, engellilerimizin üreten bireyler olarak kendi kendilerine yeterli duruma gelmeleri, yaşam şartlarının iyileştirilmesi ve kolaylaştırılması bizlerin asli görevidir. Engellilerimizin toplumsal hayatta varlık göstermeleri ve kendilerine yer bulmaları, şüphesiz tüm toplumu zenginleştirecek,güçlendirecektir" dedi.

Mersin'de bir gündüzlü, 9 yatılı bakım merkezi olmak üzere toplam 10 Engelli Bakım Merkezi ile hizmet verildiğini söyleyen Topkaya, "Bu özel hafta için kutlama programının yapıldığı, büyük gayretlerle hizmete açılan ve yaklaşık bir yıldır faaliyet gösteren Mersin Otizm Gündüzlü Bakım, Rehabilitasyon ve Aile Danışma Merkezi Müdürlüğümüzde, otizmli çocuklarımızın bakım ve rehabilitasyon çalışmaları gerçekleştirilmekte, onların gündelik hayatın rutinlerini yapabilir hale gelmeleri için çalışmalar yürütülmekte, çocuklarımız sosyal hayata hazırlanırken ailelerine yönelik de rehberlik ve danışmalık hizmeti sunulmaktadır. Evlerinden servislerle alınarak kuruluştan hizmet alan otizmli çocuklarımızın burada geçirdikleri zaman dilimi içerisinde ailelere bir nebze de olsun mola imkanı sağlanmakta, bakım sorumlulukları paylaşılarak sosyal hayata karışmalarına imkan sağlanmaktadır" diye konuştu. - MERSİN

Mersin'de Engelliler Haftasında etkinlik düzenlendi
Mersin'de Engelliler Haftasında etkinlik düzenlendi
Mersin'de Engelliler Haftasında etkinlik düzenlendi

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Rehabilitasyon, Engelli, Mersin, Mayıs, Yerel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Yerel Mersin'de Engelliler Haftasında etkinlik düzenlendi - Son Dakika


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