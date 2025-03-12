Mersin'de İstiklal Marşı Programı - Son Dakika
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Mersin'de İstiklal Marşı Programı

Mersin\'de İstiklal Marşı Programı

Mersin'de ''12 Mart İstiklal Marşı'nın Kabulü'' programında saygı duruşu ve ödül töreni düzenlendi.

12.03.2025 17:29
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Mersin'de, '12 Mart İstiklal Marşı'nın Kabulü ve Mehmet Akif Ersoy'u Anma Günü' dolasıyla program düzenlendi.

Vali Atilla Toros'un katılımıyla, Mersin Kültür Merkezi'nde gerçekleştirilen programda, saygı duruşunda bulunuldu, İstiklal Marşı okundu. 'Bir Yıldız, Bir Hilal İlelebet İstiklal' konulu sinevizyon gösteriminin gerçekleştirildiği programda konuşan Vali Toros, "İstiklal Marşı'mız, garbın afakını saran çelik zırhlı duvarı imanımızla yerle bir edişimizin sembolüdür. Cephede süngüyle, kalpte imanla yazılan milletimizin bağımsızlık mührüdür. Asil milletimizin karakterini, istiklal ve istikbali için ortaya koyduğu mücadele azim ve kararlılığını her dizesinde yansıtan bir şaheserdir. Nazlı nazlı dalgalanan ay yıldızlı al bayrağımızın altında semada ilelebet yankılanacak hürriyet aşkımızın nişanıdır. Milletimizin önsözü ve son sözü olarak ortak sesimiz ve ortak vicdanımızdır" dedi.

Mehmet Akif'i büyük bir fikir adamı ve ahlak abidesi olarak da rehber edindiklerini vurgulayan Toros, "Bu toprakları bizlere ebedi vatan kılmak için canını ortaya koyan tüm kahramanlarımızı ve milli şairimizi sonsuz rahmet, şükran ve saygıyla yad ediyoruz" diye konuştu.

İl Milli Eğitim Müdürü Fazilet Durmuş'un da konuşma yaptığı programda, Vali Toros, '12 Mart İstiklal Marşı'nın Kabulü' konulu yarışmalarda il genelinde dereceye giren öğrenci ve öğretmenlere ödüllerini verdi.

Program kapsamında ayrıca Mehmet Akif Ersoy Sosyal Bilimler Lisesi ve Nevit Kodallı Güzel Sanatlar Lisesi öğrencileri 'İstiklal Yolu' isimli tiyatro gösterisini sahnelendi, Mehmet Akif Ersoy konulu fotoğraf sergisi gezildi. - MERSİN

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Mersin'de İstiklal Marşı Programı - Son Dakika

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