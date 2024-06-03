Mersin'de Kadın Muhtarlara Plaket Verildi - Son Dakika
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Mersin'de Kadın Muhtarlara Plaket Verildi

Mersin\'de Kadın Muhtarlara Plaket Verildi

Mersin Büyükşehir Belediyesi Kadın ve Aile Hizmetleri Dairesi ile Kadın Adayları Destekleme Derneği (KA-DER) Mersin Şubesi iş birliğinde, 'Kadın Muhtarlar Etkinliği' düzenlendi. Kadın muhtarlar, etkinlikte kürsüye çıkarak, istek, talep ve beklentilerini paylaştı.

03.06.2024 09:34  Güncelleme: 09:36
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Mersin'nde yerel seçimlerin ardından sayıları 20'den 50'ye yükselen kadın muhtarlara plaket verildi.

Mersin Büyükşehir Belediyesi Kadın ve Aile Hizmetleri Dairesi ile Kadın Adayları Destekleme Derneği (KA-DER) Mersin Şubesi iş birliğinde, 'Kadın Muhtarlar Etkinliği' düzenlendi. Kadın meclis üyeleri ve sivil toplum derneklerinin kadın temsilcilerinin de yer aldığı etkinlikte, mahalle muhtarlığına ilk kez seçilen ve yeniden mahalle muhtarlığını kazanan kadınlara plaket verildi.

Kadın ve Aile Hizmetleri Dairesi Başkanı Şerife Hasoğlu Dokucu, yeni seçilen ve yeniden seçilen kadın muhtarları tebrik ederek, "Çok güzel bir tablo oluşturdunuz. Yol açan kadınlarsınız, sizlerle gurur duyuyoruz. Bu iradeyi gösterdiniz, 'biz de varız' dediniz, mücadele ettiniz. Bunun ne kadar büyük ve önemli bir karar olduğunun farkındayız. Hepimiz, sizlerle gurur duyuyoruz. Seçme ve seçilme hakkını kullandığınız, gönüllü olduğunuz, ailenizi ikinci plana koyup memleketinizi düşündüğünüz? Bundan sonra vereceğiniz emekler için de teşekkür ediyoruz" dedi.

"Sayınızı daha da yükselteceğiz"

Kadın muhtarların her zaman yanında olduklarını ve olmaya devam edeceklerini dile getiren Dokucu, "Başarılı olmak zorundasınız. Biz de size yardım etmek, arkanızda olmak zorundayız. Köyünüzü, mahallenizi ekstra kalkındırmak zorundayız. Tüm sivil dernekler ve biz bunun farkındayız. Görevimizi yapacağız" diye konuştu. Kadın muhtar sayısını artırmak için çok çalışılması gerektiğini de vurgulayan Dokucu, "Sayınızı daha da yükselteceğiz. O yüzden daha çok iş birliği içinde ve iletişim halinde olmamız gerekiyor. Mahallenize hizmet için size destek vereceğiz" dedi.

"İl genelinde 806 muhtar görev yapıyor"

Muhtarlık İşleri Dairesi Başkanı Erdal Özcan da il genelinde 806 muhtarın görev yaptığını belirtti. Muhtarların kendilerine telefon ve Teksin uygulaması üzerinden ulaşabileceğini ifade eden Özcan, "Taleplerinizi bana birebir de iletebilirsiniz. Kadın muhtar sayısı 20 iken 50 oldu. Tüm muhtarlarımız ile işbirliği içerisinde hizmet sunmaya devam edeceğiz" diye konuştu.

Mersin'de kadın muhtar sayısının arttığını belirten KA-DER Mersin Şubesi Başkanı İlksen Sorguç Dinçer ise, 806 muhtarın 50'sinin kadın olduğuna işaret ederek, "Her seçilen muhtarın emeğini, yaşadıkları sıkıntıları takip ettik. Zoru başardınız, sizleri kutluyoruz" dedi.

Kadın muhtarlar, etkinlikte kürsüye çıkarak, istek, talep ve beklentilerini paylaştı. - MERSİN

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Mersin'de Kadın Muhtarlara Plaket Verildi - Son Dakika

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