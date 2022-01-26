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Mersin'de kar nedeniyle 4 gündür evde mahsur kalan yaşlı çift kurtarıldı - Son Dakika

Mersin'de kar nedeniyle 4 gündür evde mahsur kalan yaşlı çift kurtarıldı

26.01.2022 15:43
Mersin'de kar nedeniyle 4 gündür evde mahsur kalan yaşlı çift kurtarıldı

MERSİN (İHA) – Mersin'de son günlerdeki yoğun kar yağışı nedeniyle 4 gün boyunca bin 300 rakımdaki evlerinde mahsur kalan yaşlı çift, ekiplerin bağlantı yolunu açmasının ardından kurtarıldı.

MERSİN (İHA) – Mersin'de son günlerdeki yoğun kar yağışı nedeniyle 4 gün boyunca bin 300 rakımdaki evlerinde mahsur kalan yaşlı çift, ekiplerin bağlantı yolunu açmasının ardından kurtarıldı.

Mersin Büyükşehir Belediyesi, son yılların en yoğun kar yağışı nedeniyle vatandaşların mağduriyet yaşamamaları için çalışmalarını aralıksız sürdürüyor. Kritik hatlarda ekiplerini konuşlandıran Büyükşehir Belediyesi, yol açma çalışmalarının yanı sıra gelen ihbarlar üzerine farklı noktalarda mahsur kalan vatandaşları da bulundukları yerlerden kurtarıyor. Büyükşehir Belediyesinin karla mücadele ekiplerinin kurtardığı vatandaşlardan ikisi de Tarsus'a bağlı Ardıçlı Mahallesi'nde evlerinde mahsur kalan Teslime- Ahmet Uzun çifti oldu.

Dört gün mahsur kaldılar

Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, Tarsus ilçesinin kırsalında yer alan Ardıçlı Mahallesi'nin bin 300 rakımlı Belen bölgesinde bulunan evlerinde aşırı kar yağışı nedeniyle 4 gün mahsur kalan yaşlı Teslime ve Ahmet Uzun çifti, muhtarın ihbarı üzerine Büyükşehir Belediyesi ekipleri tarafından kurtarıldı. Ekipler önce iş makinesi ile yoldaki karı temizledi, ardından yaşlı çiftli bulundukları yerden kurtardı.

Teslime Uzun, kurtarılmalarının ardından, "4 gündür elektriğimiz kesik. O nedenle kaloriferler yanmadı. Yollar kardan kapandı, çıkamadık. Hiç kıpırdayamadık evden dışarıya" diyerek, ekiplere ve Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer'e teşekkür etti.

Mahalle muhtarı Duran Ali Aslan ise, "Herkesten Allah razı olsun. Mahallemin bin 300 rakımlı tepesinde mahsur kalan Ahmet babamızla Teslime annemizi kurtardık sizlerin sayesinde. Tam 4 gündür bu insanlara ulaşım sağlanamıyor. Olduğumuz yerde 1.5 metre kar var" diye konuştu.

Ana yollarda ve grup yollarında karla mücadele çalışması sürüyor

Öte yandan, Tarsus'a bağlı kırsalda yer alan Çukurbağ ve Gülek Mahallesi, Yalamık-Bağçatağı hattı, Boztepe-Pirömerli hattı, Çamalan-Olukkoyağı hattı ve Çamlıyayla ilçesinde sürekli olarak kar küreme işlemi uygulayan Büyükşehir ekipleri, aynı zamanda tuzlama çalışmaları da gerçekleştiriyor. - MERSİN

Mersin'de kar nedeniyle 4 gündür evde mahsur kalan yaşlı çift kurtarıldı
Mersin'de kar nedeniyle 4 gündür evde mahsur kalan yaşlı çift kurtarıldı
Mersin'de kar nedeniyle 4 gündür evde mahsur kalan yaşlı çift kurtarıldı
Mersin'de kar nedeniyle 4 gündür evde mahsur kalan yaşlı çift kurtarıldı
Mersin'de kar nedeniyle 4 gündür evde mahsur kalan yaşlı çift kurtarıldı

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Büyükşehir Belediyesi, Tarsus, Mersin, kar, Yerel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Yerel Mersin'de kar nedeniyle 4 gündür evde mahsur kalan yaşlı çift kurtarıldı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Mersin'de kar nedeniyle 4 gündür evde mahsur kalan yaşlı çift kurtarıldı - Son Dakika
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