Mersin'de Motosikletten Koç Taşındı - Son Dakika
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Yerel

Mersin'de Motosikletten Koç Taşındı

Mersin\'de Motosikletten Koç Taşındı

Mersin'de bir motosikletli, trafiğin ortasında koç taşıdı. O anlar cep telefonuyla kaydedildi.

03.04.2025 10:30
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Mersin'de bir motosikletlinin akan trafikte koç taşıması dikkat çekti.

Alınan bilgiye göre, geçtiğimiz gün Erdemli ilçesinde trafiğin yoğun olduğu Yavuz Sultan Selim Bulvarı'nda bir kişi, motosikletiyle koç taşıdı. Akan trafikte kucağına koyduğu hayvanı uzun süre bu şekilde götüren sürücünün o anları ise cep telefonu kamerası ile görüntülendi.

Bulvar üzerinde yaklaşık bir kilometre boyunca giden motosikletli daha sonra Tabiye Mahallesi'ne dönerek gözden kayboldu. - MERSİN

Kaynak: İHA

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