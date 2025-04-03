Mersin\'de Motosikletten Koç Taşındı

Mersin'de bir motosikletlinin akan trafikte koç taşıması dikkat çekti.

Alınan bilgiye göre, geçtiğimiz gün Erdemli ilçesinde trafiğin yoğun olduğu Yavuz Sultan Selim Bulvarı'nda bir kişi, motosikletiyle koç taşıdı. Akan trafikte kucağına koyduğu hayvanı uzun süre bu şekilde götüren sürücünün o anları ise cep telefonu kamerası ile görüntülendi.

Bulvar üzerinde yaklaşık bir kilometre boyunca giden motosikletli daha sonra Tabiye Mahallesi'ne dönerek gözden kayboldu. - MERSİN